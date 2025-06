Izrael újra megtámadta Iránt, tábornokokkal és atomkutatókkal végzett, nukleáris létesítményekre mért csapást

atomprogram;Irán;Izrael;támadás;

2025-06-13 04:55:00 CEST

Az Oroszlánok Népe fedőnevű akcióban az Egyesült Államok nem vesz részt. Egy esetleges megtorló akció miatt Izraelben is veszélyhelyzetet hirdettek.

Izrael precíz megelőző csapást mér iráni nukleáris célpontokra – jelentette be péntek hajnalban az izraeli hadsereg (IDF), alig néhány órával azután, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) egy elmarasztaló határozatban közölte, a perzsa ország több mint 20 év után nem teljesíti a nukleáris együttműködési kötelezettségeit. Bejelentésében az IDF a támadást azzal indokolta, hogy nem volt más választása,meg kell akadályoznia, hogy az iráni rezsim tömegpusztító fegyverekhez jusson, ezek Izrael és az egész világra nézve egzisztenciális fenyegetést jelentenének.

Irán fővárosában, Teheránban péntek hajnalban sokhelyütt detonációk robaját lehetett hallani, ugyanúgy, ahogy Natanzban is, ahol Iránnak ismert urándúsító üzeme működik. A közösségi médiában több rövid videó- és fényképfelvétel is megjelent a becsapódások hatásairól.

Iránban az izraeli támadás miatt a néhai ajatollahról, Ruholláh Homeiniről elnevezett teheráni nemzetközi repülőteret, aztán az egész ország légterét lezárták, az AP amerikai hírügynökség azt írja, hogy az iráni fővárosban annak a nyugati negyednek, Csitgárnak a területét is találat érte, ahol nincs ismert atomlétesítmény. A IDF szerint – derül ki a The Tmes of Israel élő hírfolyamából – egyre valószínűbb, hogy a támadás első hullámában sikerült likvidálni Mohamed Bageri iráni vezérkari főnököt és több más magas rangú katonatisztet, illetve az iráni atomprogram vezető kutatóit is. Ezt támaszthatja alá az IRNA iráni hírügynökség híre, hogy a lakóházakat érő izraeli támadásoknak vannak halálos áldozatai, lángokban áll az iráni Forradalmi Gárda teheráni székháza is, amelynek vezetőjét Hosszein Szalami tábornokot likvidálták, de közölték két olyan atomkutató, Ferejdoun Abbaszi-Davani and Mohammad Mehdi Tehrancsi nevét is, akikkel szintén végeztek az izraeliek. – Ha sikerült, 10 perc alatt annyi kárt okoztunk Iránnak, mint a Hezbollahnak ( a Libanonban működő síita milíciának – a szerk.) 10 nap alatt – mondta erről egy izraeli katonai forrás.

Az izraeli légierő több tucat iráni nukleáris célpontra mér csapást, az Oroszlánok Népe fedőnevű katonai akció pedig napokig fog tartani, amivel párhuzamosan Jiszrael Katz védelmi miniszter Izraelben veszélyhelyzetet hirdetett a várható iráni megtorlás miatt. Ennek a jegyében pénteken Izraelben nem nyitnak ki az iskolák, Jeruzsálem felett pedig hajnalban vijjogni kezdtek a légvédelmi szirénák.

Az iráni atomlétesítményekre mért csapást – jegyzi meg a The Times of Israel – megelőzte egy kis elterelő hadművelet a médiában. Ennek egyik jeleként Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő hivatala váltig ragaszkodott ahhoz, hogy a politikus a hétvégén szabadságra megy, de valószínűleg benne volt az a Donald Trump amerikai elnök is, aki ugyan a nyilvánosság előtt kijelentette, „megtörténhet”, hogy Izrael odavág Iránnak, de ő lebeszéli erről a Netanjahu-kormányt. Marco Rubio amerikai külügyminiszter mindenesetre sietve jelezte, hogy Izrael péntek hajnalban egyoldalúan indított támadást, abban az Egyesült Államok nem vesz részt és nem is akar beszállni később.

Bár az irániak azt állítják, hogy a légvédelmük teljes, 100 százalékos kapacitással működésbe lépett, ezt cáfolja a hír, hogy az izraeli külföldi hírszerzés, a Moszad szabotázsakciókat hajtott végre, amelyek megakadályozták ezt, illetve nagy hatótávolságú rakéták elindítását is.

Amerikai kilépés, iráni újraindítás

Ami Irán atomprogramját illeti, a csütörtöki elmarasztaló NAÜ-határozat szerint a fő probléma az, hogy a perzsa ország nem adott hiteles magyarázatot arra, hogyan jelentek meg uránium nyomai hivatalosan nem bejelentett létesítményeknél annak ellenére, hogy évek óta folyamatos vizsgálat folyt az ügyben. A NAÜ május 31-én közzétett átfogó jelentéséből az derült ki, hogy Irán növelte az atomfegyverek szempontjából releváns küszöbértéket megközelítőre dúsított urániumkészletét, illetve a NAÜ elől eltitkolt nukleáris anyagokkal folytatott atomprogramot titkos létesítményekben. Úgy tudni, Natanzban az 50 ezer centrifugából jelenleg körülbelül 11 ezer olyan centrifuga működik, amely képes ötszázalékos tisztaságúra dúsítani uránt

Az amerikai hírszerzés és a NAÜ régóta azon az állásponton van, hogy Iránnak titkos, összehangolt atomfegyverprogramja van, amelyet ugyan 2003-ban leállított, de elszigetelt módon még évekig folytatott kísérleteket. Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója a héten azt mondta, az adatok ezt az elméletet támasztják alá.

Irán 2015-ben kötelezte magát atomprogramjának drasztikus korlátozására, cserébe a nyugati szankciók feloldásáért. Donald Trump amerikai elnök első hivatali ideje alatt, 2018-ban azonban az Egyesült Államok kilépett a paktumból. Irán ezt követően újraindította atomprogramját, és korlátozta az együttműködést az NAÜ-vel.

A NAÜ 35 tagállamból álló kormányzó testülete csaknem 20 éve nem hozott Iránnal szemben ilyen elmarasztaló ítéletet, amely már felveti annak a lehetőségét is, hogy az ügy az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé kerül. A testület zárt körű tanácskozásán az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország által előterjesztett javaslatot 19 ország támogatta, 11-en tartózkodtak, és három ország - Oroszország, Kína és Burkina Faso - szavazott ellene - közölték diplomáciai források.

Szivárgó információk szerint a NAÜ-határozat kiadásának az időpontja véletlen egybeesés, Benjamin Netanjahu miniszterelnök és Jiszrael Katz védelmi miniszter az izraeli hadsereg vezérkari főnökével, Ejal Zamirral együtt még hétfőn döntötte el, hogy csapást mér Iránra.

Izrael a legutóbb 2024. október 26-án mért csapást Iránra. Akkor megtorló akcióról volt szó egy négy és fél héttel korábbi iráni támadás után, Izrael pedig akkor kifejezetten úgy választotta ki a célpontjait, hogy atomlétesítmények ne szerepeljenek közöttük.