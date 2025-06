Lázár János minisztériumában minden dolgozót felszólítottak, hogy vegyen részt az Ukrajna-ellenes szavazáson

Lázár János;szavazás;körlevél;agitáció;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2025-06-13 18:02:00 CEST

Mindenképp fel kívánják pörgetni a részvételt.

Emlékeztető üzenetet kaptak a Lázár János vezette minisztériumban dolgozók, hogy vegyenek részt a „Voks2025” nevű kormányzati véleménynyilvánító szavazáson - írja a 444

A portál szerint a tárca humánpolitikai osztálya csütörtökön küldött egy körlevelet, amiben jelezték a munkatársaknak, hogy a szavazásra június 20-ig van lehetőség. Arra kérték a dolgozókat, hogy éljenek a lehetőséggel, és nyilvánítsanak véleményt akár online, akár a postán megküldött szavazólap visszaküldésével.

Bár hivatalosan véleménynyilvánító szavazásként hirdetik, a Voks2025 gyakorlatilag a nemzeti konzultáció új köntösbe bújtatott változata, amelyben a kormány arra kíváncsi, támogatják-e a magyarok Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. A szavazólapok kézbesítését áprilisban kezdte meg a posta, és időközben az internetes kitöltés is elérhetővé vált.

A kampányt a kormány most is erőteljes kommunikációval támogatja. Egy Szentendrei úti tűzfalon például nyolc plakáthelyből hatot a szavazással kapcsolatos hirdetések foglaltak el.

Emellett a Voks2025 logója megjelent élő sportközvetítések és televíziós filmek alatt is: az M4 csatornán egy NB I-es mérkőzés során, valamint a Duna TV egyik filmje közben is látható volt.

A szavazás népszerűsítésébe civil szervezetek is bekapcsolódtak. Az egymillió tagot számláló Országos Horgász Szövetség és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hírlevélben hívta fel a figyelmet a részvétel fontosságára. Emellett a kormány az egykori oltásregisztrációhoz megadott emailcímekre is küldött leveleket a Voks2025 szavazásról, ezzel is növelve a kampány elérését.