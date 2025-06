Újra visszavágtak az irániak, szombaton is meghalt egy ember Izraelben, Donald Trump szólt, hogy a háborúnak véget kellene vetni

Irán;Izrael;háború;Donald Trump;

2025-06-14

Az irániak most Haifa és környéke felé lőttek ki rakétákat, az izraeliek pedig Teheránra és a Hormuzi-szorosban fekvő kikötővárosra, Bandar-Abbászra mértek több csapást.

Negyven órán át folyamatos támadás alatt tartotta Iránt péntekem és szombaton az izraeli légierő (IAF), amely körülbelül 150 célpontra mért csapást, több száz vadászrepülőgéppel van jelen a perzsa ország légterében – idézte a The Times of Israel Effie Defrin, az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője bejelentését.

Szombat este az izraeliek Irán fővárosára, Teheránra koncentrálták a légicsapásaikat, Irán pedig újabb rajnyi ballisztikus rakétát indított el izraeli célpontok felé. Utóbbiak egyike egy kétemeletes házba csapódott Tamrában, egy nővel végzett és 13 másik embert sebesített meg. Tamra egy arab többségű 35 ezres város Haifától 27, Akkótól 20 kilométerre keletre.

A Haifát célzó rakétákról még korábban meg is jelent egy-egy távoli videó:

Ami Iránt illeti, Teheránon kívül még hat tartományban – a déli Hormozgán, a nyugati Kermánsáh és Loresztán, a középen fekvő Kúm, illetve az északnyugati Kelet-Azerbajdzsán és délnyugati Huzesztán – szólaltak meg a légvédelmi szirénák. Teherán mellett még Hormuzi-szoros partján fekvő kikötőváros Bandar-Abbász állt kitartó izraeli támadássorozat alatt. Egy Teherántól nem messze északnyugatra fekvő olajraktár, a Sahran egy videó tanúsága szerint hatalmas lángokkal kezdett égni egy izraeli találat után, de – erősítette meg az iráni olajügyi minisztérium – lángra kapott egy másik is délre az iráni fővárostól.

Izrael arra hivatkozva támadta meg Iránt, hogy a perzsa ország nukleáris programja, vagyis atomfegyver kifejlesztése egzisztenciális fenyegetést jelent rá és a világra nézve is. Péntek hajnal óta az IAF több iráni nukleáris létesítményt is támadott Natanzban, Iszfahánban és Tabrizban és Fordóban is. Közülük a fordói jelenti a legnagyobb kihívást, amelynek hegyoldalba vájt helyiségeit az izraeliek nemigen tudják elérni. Fordó többé-kevésbé az iráni atomprogram központja. Ha a nukleáris létesítmény nem sikerül megsemmisíteni, az egész iráni atomprogram megmenekülhet, ami kétségbe vonná az izraeli támadás értelmét, az izraeliek pedig remélik is – szellőztette meg szombaton az Axios –, hog az amerikaiak igény szerint segítenek az elpusztításában. Ezek a remények egyelőre hiú ábrándnak tűnnek,

Donald Trump legalábbis szombaton kimondta, hogy az izraeli-iráni háborúnak véget kell vetni.

Az amerikai elnök azzal az orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal ért egyet ebben, aki felhívta őt ma, vagyis a 79. születésnapján.

Az egyelőre nem világos, hogy a háborúnak mikor lesz vége. Izrael nyolc hónapon át készült rá, a nukleáris létesítményekre mért légicsapások mellett pedig gyors egymásutánban likvidálja az iráni katonai vezetőket és atomkutatókat is. Bár az izraeliek azt állítják, iráni politikai és vallási vezetőkhöz nem nyúlnak, hivatalos teheráni bejelentések szerint szombaton belehalt a sérüléseibe Ali Samhani, a legfőbb vallási vezető, Ali Hamenei ajatollah egyik tekintélyes tanácsadója is. Izrael eddig egy sor iráni tábornokkal végzett már, Mohammad Begari vezerkari főnök mellett Hoszein Szalami, az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka, Amir Ali Hadzsizadeh, a Forradalmi Gárda légierejének a vezetője és Eszmail Kaani, a Forradalmi Gárda elit alakulata, a Kudsz parancsnoka is életét vesztette valamelyik légicsapásban. Iránban péntekig összesen 78 halálos áldozata és 329 sebesültje volt az izraeli támadássorozatnak, a ballisztikus rakétákkal végrehajtott iráni válaszcsapásban péntek éjjel három izraeli – egy hatvanas éveiben járó nő, Etti Cohen Engel Ramat Ganban, illetve egy 73 éves férfi, Jiszrael Rison és egy szintén a hatvanas éveiben járó nő, Jevgenia Blinder pedig Rison Lezionban – vesztette életét. Ők mind akkor sebesültek meg halálosan, amikor a házakra zuhantak az izraeli légvédelmi rendszer, a Vaskupola által elfogott iráni rakéták repeszei.

A politikai vallási vezetők megkíméléséről szóló kijelentéseken túl egyébként kétségbe lehet vonni azokat az izraeli állításokat is, amelyek szerint Benjamin Netanjahu miniszterelnök kormánya nem akarja megdönteni a teokratikus teheráni rezsimet. Maga a miniszterelnök már pénteken felkelésre szólította fel az irániakat, szombaton pedig az X-en így tett egy szélsőjobboldali miniszterhelyettes, Almog Cohen is.

Izraelben szinte teljesen megbénult az élet, az iskolákat nem nyitnak ki, vagyis elhalasztják az érettségiket, Joáv Kis oktatási miniszter rendelete szerint pedig távoktatásra állnak át, irodai munkavégzés nincs, kivéve néhány kritikusnak nyilvánított esetet, a tömegrendezvényeket – beleértve a tel-avivi Pride-felvonulást – betiltották, a strandokat zárva tartják az Irán elleni háború miatt. Lezárták a repülőtereket is, ami azt jelenti – hívta fel a figyelmet Smuel Zakai, a polgári légi közlekedési hatóság vezetője –, hogy a még hetek kérdése, mire Izraelbe vagy Izraelből újra repülni lehet, a hazájukon kívül rekedt izraeliek pedig visszatérhetnek. A tel-avivi tőzsde a gazdasági folytonosság érdekében ki fog nyitni – közölte Bezalel Szmotrics pénzügyminiszter.

Szombat esti beszédében Jichák Herzog izraeli elnök a világ országait az Izrael melletti, illetve a „terrorista dzsihád” elleni kiállásra, magukat az izraelieket pedig az államfői mandátuma untig ismert szólamának megfelelően egységre szólította fel. Még korábban a Beni Gantz volt vezérkari főnök vezette ellenzéki pártszövetség, a Nemzeti Egység jelezte, hogy visszavonja azt a bizalmatlansági indítványt, amelyet egyébként minden héten benyújtanak a Netanjahu-kormány ellen. „Felelősen kell lépnünk egy kritikus időszakban – indokolta az alakulat a döntést. A kneszetben eleve minden tárgyalást és más eseményt elhalasztottak a biztonsági intézkedések részeként.