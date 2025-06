Irán rakétaesőt zúdít Izraelre, Izrael gyors egymásutánban mér csapást az iráni nukleáris létesítményekre

Irán;atomerőmű;Izrael;háború;Egyesült Államok;Moszad;megsemmisítés;Donald Trump;

2025-06-13 20:34:00 CEST

Izrael korábban azzal fenyegette Iránt, hogy ha a perzsa ország izraeli polgári célpontokra mér csapást, akkor Izrael nem fogja kímélni Irán politikai és vallási vezetőit sem.

Péntek este szerte Izraelben elkezdtek vijjogni a légvédelmi szirénák, figyelmeztetésül arra a több mint 200 ballisztikus rakétának az érkezésére, amelyet Irán indított el a zsidó állam felé megtorlásként a nagyszabású hajnali izraeli támadásért – derül ki a The Times of Israel élő hírfolyamából.

Az izraeli hadsereg, az IDF mindenkit felszólított, hogy vonuljon a legközelebbi óvóhelyre, nem sokkal később pedig az első videók is megjelentek az iráni rakétákról.

Úgy tűnik, az iráni válasz nyomán Tel-Avivban 7 helyszínen is becsapódott valami, a Magen David Adom mentőszolgálat tud is 15 könnyebben megsebesült emberről, akit kórházban ápolnak. A The Times of Israel szerint aláhulló repeszek sebesítették meg őket, ami azt is jelenti, hogy az izraeli légvédelmi rendszer, a Vaskupola leszedte az iráni ballisztikus rakétákat az égről. Az Axios értesülése szerint

Egyesült Államok segít Izraelnek az iráni ballisztikus rakéták elfogásában.

Irán eközben azt állítja, hogy a légiereje legkevesebb két izraeli vadászrepülőgépet lőtt le a perzsa ország felett. Ezt az IDF egyelőre nem erősítette meg.

Péntek estig még szerte Irán visszhangzott az izraeli rakéták becsapódásától. Effie Defrin IDF-szóvivő közlése szerint a támadások egyik célpontja iszfaháni nukleáris létesítmény volt, de az iráni Farsz hírügynökség adott hírt arról is, hogy az izraeliek Fordóra is mértek csapást. Bár Benjamin Netanjahu nemzetbiztonsági tanácsadója, Caki Hanegbi kijelentette, hogy Izraelnek nem áll szándékában likvidálni Irán politikai vezetőit – Ali Hamenei ajatollahot vagy Maszúd Pezeskian elnököt – az iráni állami média jelentése szerint péntek este aktiválták az iráni légvédelmet Teherán központjában, ahol Ali Hamenei a legfőbb iráni vallási vezető rezidenciája és az elnöki hivatal is fekszik. Az izraeli 12-es csatornának névtelenséget kérő magas rangú tisztviselő azt mondta, figyelmeztették Iránt, hogy ha izraeli civil személyeket vesz célba, akkor Izrael a perzsa ország politikai és vallási vezetőit sem fogja kímélni.

Izrael egy sor iráni tábornokkal végzett már, Mohammad Begari vezerkari főnök mellett Hoszein Szalami, az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka, Amir Ali Hadzsizadeh, a Forradalmi Gárda légierejének a vezetője és Eszmail Kaani, a Forradalmi Gárda elit alakulata, a Kudsz parancsnoka is életét vesztette valamelyik izraeli légicsapásban. A Forradalmi Gárda újonnan kinevezett parancsnoka, Mohammad Pakpour azzal fenyegetőzött, hogy a „pokol kapuit” nyitja ki válaszul Izrael támadásaira.

Maga Benjamin Netanjahu sem tudja, meddig tarthat a péntek hajnalban „precíz megelőző csapásokkal” Irán ellen indított háború, amelynek eddigi legfőbb eredménye, a hadsereg és a Forradalmi Gárda lefejezésén kívül az, hogy az izraeli hadsereg (IDF) megsemmisítette az urándúsításra használt natanzi atomlétesítményt – idézte az izraeli miniszterelnök videófelvételről közvetített beszédét a The Times of Israel. Benjamin Netanjahu közölte, hogy felkészültek Irán válaszára, amely szerinte kemény lesz, több hullámban érkezik majd.

Az IDF közölte, hogy Izrael minden részéről behívja a tartalékos katonákat, Effie Defrin szóvivő pedig ki is mondta, hogy ez egy háború Irán ellen. Az izraeli légierő, az IAF támadott ballosztikus és más rakétákák kilövésére használt katonai infrastruktúrát is. Egyikük a tabrizi támaszpont volt, amelynek célba vételéről szintén megjelent videó.

Eközben két magát megnevezni nem kívánó amerikai tisztviselő az AP hírügynökségnek azt mondta, az Egyesült Államok átcsoportosítja a katonai erőforrásait, a hadihajóit is a Közel-Keleten. A haditengerészet utasította a ballisztikus rakéták elleni védekezésre képes USS Thomas Hudner nevű rombolóhajót, és egy másik, meg nem nevezettet hogy induljanak el a Földközi-tenger nyugati részétől a keleti része felé, és legyenek készenlétben. Hivatalosan meg nem erősített adatok szerint általában 30 ezer amerikai katona állomásozik a Közel-Keleten, a feszültségek élezősése óta ez a szám meghaladja a 43 ezret. Az USS Carl Vinson repülőgép-hordozó az Arab-tengeren van. Az USS Nimitz anyahajó az Indo-Csendes-óceánon állomásozik, és szükség esetén a Közel-Kelet felé irányítható, az USS George Washington pedig éppen most hagyta el japán kikötőjét, és parancs esetén szintén bevethető.

Donald Trump a korábbi híreket megerősítve, az NBC Newsnak leszögezte, hogy teljes mértékben tisztában volt Izrael iráni támadási tervével. Úgy tidni, az amerikaiak előre szóltak a regionális szövetségeseiknek – így a szunnita Katarnak – hogy Izrael meg fogja támadni a síita Iránt. Az amerikai elnök a saját közösségi platformján, a Truth Socialon közölte: „Két hónappal ezelőtt 60 napos ultimátumot adtam Iránnak, hogy kössön megállapodást. Meg kellett volna tenniük! Ma van a 61. nap. Megmondtam nekik, mit tegyenek, de egyszerűen nem tették meg. Most talán van egy második esélyük!” Az amerikai elnök újfent felszólította a teheráni vezetést, hogy tárgyaljon az atomprogramjáról, mielőtt túl késő lenne.

Sir Keir Starmer brit miniszterelnök videókapcsolaton keresztül egyeztetett Benjamin Netanjahuval, és szóvivője szerint világossá tette, hogy Izraelnek joga van az önvédelemhez, és kifejtette az Egyesült Királyság súlyos aggályait Irán nukleáris programjával kapcsolatban.