Tízre nőtt a szombat esti iráni támadás halálos áldozatainak száma Izraelben

Irán;Izrael;háború;sebesültek;halálos áldozatok;pusztítás;

2025-06-15 09:31:00 CEST

Az izraeli-iráni háború újabb csapásainak következtében percről percre változnak a hatóságok által ismertetett adatok az áldozatokról, sebesültekről eltűntekről. Vasárnap reggel összesen csaknem 200 sérültről és 7 eltűntről tudtak.

Két újabb holttestet találtak az izraeli Bat Jam városát szombat este ért rakétatámadás helyszínén, ezzel hatra emelkedett az ottani, tízre az izraeli halálos áldozatok száma – számolt be a The Times of Israel. Daniel Hadad, a regionális rendőrség parancsnoka elmondta, hogy jelenleg hét embert keresnek eltűntként a Tel-Avivtól délre fekvő várost ért légicsapás helyszínén, ahol 180 sebesültről tudnak. – Hatalmas pusztítás történt, rengeteg törmeléket kell eltakarítani, hogy megtalálják az eltűnteket a több épületet is érintő rakétacsapás után. A mentés napokig is eltarthat, több százan váltak hajléktalanná.

Isaac Herzog izraeli államfő szerint országa nagyon szomorú és nehéz reggelre ébredt. A jelentések szerint a rehovoti Weizmann Tudományos Intézet egyik épülete is megrongálódott, tűz ütött ki az épület azon részében, ahol egy laboratórium működik, többen megsérültek. Herzog kiemelte, hogy Irán elsősorban a civil lakosságot támadta, az áldozatok között vannak zsidók és arabok, régi és új lakók, gyermekek és idősek, nők és férfiak.

Miközben a jemeni húszik azt állítják, hogy Iránnal együttműködve két ballisztikus rakétát lőttek ki Tel-Avivra; az Izraeli Védelmi Erők (IDF) ezt nem erősítette meg, ellenben közleményük szerint hét, feltehetően Iránból fellőtt drónt lőttek le. Az izraeli hadsereg közzétett egy felvételt, amelyen állításuk szerint egy haditengerészeti rakétahajó elfogása látható, továbbá azt is közölték, hogy eltaláltak egy iráni ballisztikusrakéta-kilövőt.

– Izrael légtere zárva tart, a Ben Gurion repülőtér nem fogad és nem indít repülőgépeket – közölte az Izraeli Repülőtéri Hatóság. Tájékoztatásuk szerint az újranyitásról legalább hat órával az időpont előtt értesítik az utasokat. Eközben már közösen dolgoznak az országban működő légitársaságokkal a közlekedési minisztériummal az Izraeli Polgári Légiközlekedési Hatósággal, hogy kidolgozzák a tervet a külföldön rekedt izraeliek hazaszállítására. Hozzátették, a jordániai és a Sínai-félszigeti szárazföldi határátkelőhelyek nyitva állnak az üzleti és személyforgalom számára.