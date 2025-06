Benjámin Netanjahu szerint az iráni rezsim leváltása lehet az izraeli támadások egyik következménye

Irán;Izrael;Benjamin Netanjahu;Egyesült Államok;Donald Trump;

Nem engedhetjük meg, hogy a világ legveszélyesebb rezsimje birtokolja a világ legveszélyesebb fegyvereit – szögezte le az izraeli miniszterelnök.

Az iráni rezsimváltás lehet az egyik eredménye Izrael katonai támadásainak – jelentette ki Benjámin Netanjahu a Fox News-nak adott vasárnapi interjújában. Az izraeli miniszterelnök hozzátette, országa mindent megtesz a Teherán által jelentett „egzisztenciális fenyegetés” elhárítása érdekében.

A Reuters összefoglalója szerint arra a konkrét kérdésre, hogy Izrael katonai erőfeszítéseinek célja-e a rezsimváltás, Netanjahu úgy fogalmazott:

„ez minden bizonnyal az eredmény lehet, mert az iráni rezsim nagyon gyenge.”

Majd leszögezte, felkészültek arra, hogy mindent megtegyenek kettős céljuk elérése érdekében, két egzisztenciális fenyegetés – a nukleáris fenyegetés és a ballisztikusrakéta-fenyegetés – elhárításáért. „Nem engedhetjük meg, hogy a világ legveszélyesebb rezsimje birtokolja a világ legveszélyesebb fegyvereit” – hangsúlyozta az izraeli kormányfő.

Az interjúban szóba került az is, hogy a Reuters információi szerint Donald Trump amerikai elnök megvétózta az Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetőjének megölésére vonatkozó izraeli terveket. „Ebbe nem fogok belemenni” – mondta Netanjahu, ám azt megjegyezte, hogy a pénteki katonai akció előtt tájékoztatta Trumpot. Egyben közölte, amerikai pilóták lőnek le iráni drónokat Izrael felé tartva. Kijelentette azt is,

„sok hamis tudósítás jelenik meg beszélgetésekről, amelyek soha nem történtek meg”,

ugyanakkor hozzátette, „megtesszük, amit meg kell tennünk”.

Mint azt már korábban megírtuk, Netanjahu az interjúban elárulta azt is, hogy vasárnap egy légicsapásban végeztek az iráni Forradalmi Gárda hírszerzési főnökével, Mohammad Kazemivel és a helyettesével, Hasszan Mohakikal is. Ezt később a Forradalmi Gárda is megerősítette.