2025-06-16 16:24:00 CEST

Az újabb és újabb orosz követelések jól jelzik, hogy nemhogy békét nem akarnak, de a korábban támasztott feltételekkel együtt védekezésre is teljesen képtelenné tennék az általuk több mint három éve lerohant Ukrajnát.

Moszkva ragaszkodni fog ahhoz, hogy Ukrajna a tűzszüneti megállapodás részeként lebontsa és megsemmisítse az összes Nyugat által szállított fegyvert – jelentette ki Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes – idézett a The Kyiv Independent az Izvesztyija című orosz állami lapban hétfőn megjelent interjúból. Ukrajna védelmére alkalmas fegyvereket Grusko ugyanis feleslegnek nevezte, amelyeket előbb szerinte csökkenteni kell, majd teljesen megszabadulni azoktól.

Az ukrán lap szerint az újabb és újabb követelések túlmutatnak Moszkva úgynevezett „békememorandumán”, azaz követeléslistáján, amelyet június 2-án Isztambulban a kijevi illetékesekkel folytatott tárgyalásokon mutattak be. A dokumentum felszólítja Ukrajnát, hogy ismerje el a Krím és a négy részben megszállt régió – Herszon, Donyeck, Zaporizzsja és Luhanszk – Oroszország általi annektálását , és követeli az ukrán csapatok teljes kivonását és leszerelését. Most Grusko azzal érvelt, hogy a nyugati fegyversegélyek nemcsak Oroszországot, hanem Európát is fenyegetik, és arra is figyelmeztetett, hogy ezek a fegyverek a feketepiacra is kerülhetnek.

A cikk kiemeli, nincs hiteles bizonyíték arra, hogy Kijev nyugati fegyvereket cserélt volna el, vagy fegyverkereskedelmet támogatott volna, amit az orosz propaganda terjeszt, hogy aláássa Kijev támogatottságát. – Ukrajna nyugati fegyvereket használ önvédelemre Oroszország teljes körű inváziójával szemben, amit a partnerállamok és intézményeik, hatóságaik is igazolnak. Moszkva bővülő javaslatai megakadályoznák Ukrajnát a NATO-hoz vagy katonai szövetségekhez való csatlakozásban, megtiltanák fegyveres erőinek átcsoportosítását, és leállítanák a nyugati katonai segélyek és hírszerzési információk megosztását egyaránt.

Hivatkoztak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Válasz Online-nak adott, június 10-én megjelent interjújára is, amelyben kitért arra, hogy már Isztambulban elutasították Moszkva követeléseit, mert még az orosz delegáció is elismerte, hogy a dokumentum valójában olyan ultimátum, amely Ukrajna számára elfogadhatatlan. Zelenszkij egyébként még vasárnap esti Facebook-posztjában állapította meg, hogy az egyre több energetikai létesítményt naponta érő orosz légicsapások „arcon köpése mindannak, amit a nemzetközi közösség próbál tenni a háború megállításáért”. Sőt, az egyik leghevesebb támadás akkor történt, miután Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök telefonon beszélt egymással.