Őriszentpéteri az idei év legjobb magyar étterme

vendéglátás;étterem;fine dining;

2025-06-17 09:45:00 CEST

Az Év legjobb pizzája is vidéken készül: átadták a Dining Guide étteremkalauz 2025-ös díjait hétfőn este a Várkertbazárban.

Tavaly megkapta a Michelin-csillagot, idén pedig elnyerte a legrangosabb hazai szakmai díjat az őriszentpéteri Pajta Étterem, amelyet a Dining Guide Év Étterme díjjal ismertek el. A hazai gasztronómiai élet legrangosabb eseménye, a Dining Guide Év Étterme Gálán idén a Best Of The Best cím nem vándorolt tovább, azt továbbra is a Stand őrzi. Az Év Szerethető Étterme a Alelí Budapest lett, az Év Fenntartható Étterme díjat pedig a SALT kapta - derült ki a hétfő esti díjátadón.

Idén egy speciális díj is született, jelezve, hogy új fejezet nyílt a hazai gasztronómiai életben, ezért a magyar étteremkalauz egy TOP50-es listával kiegészülve immár a legjobb hazai pizzériákat is ajánlja.

Magyarországon az elmúlt években a legnépszerűbb alternatív vendéglátóhelyek a pizzériák, amelyek közül több magas minőséget képviselő hely az ország kisebb településein üzemel - indokolták az új kategória életre hívását. „A hazai pizzériák kínálata nagyon sokszínű és egyre magasabb színvonalú, elmondható, hogy a TOP pizzériáink már nemzetközi szinten is jól teljesítenek” – tette hozzá Herczeg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója és gasztronómiai szakértője.

Az Év Legjobb Pizzáját 2025-ben az encsi Anyukám Mondta étterem készíti, amely elsőként nyerte el az új díjat, és méltán, hiszen ez Magyarország egyik legikonikusabb vidéki vendéglátó egysége, kínálata személyes történeteken alapul. Encsen a hagyományos olasz és magyar gasztronómiát izgalmasan vegyítik a modern, kortárs megközelítéssel.

A Dining Guide TOP100 Étteremkalauz mindeközben jól tükrözi a hazai gasztrotérkép folyamatosan változó dinamikáját.

Különdíjasok Az Év Fenntartható Étterme a SALT, az Év Legjobb Pizzája az encsi Anyukám Mondta étteremben készül, az Év Ifjú Séftehetsége Tóth Keve, a Casa Christaból, az Év Szervizembere Becker Gábor, a Kollázs Brasserie & Bar, az Év Sommelierje pedig Kiss Ferenc, Alelí Budapest és Bibo Budapest lett 2025-ben.

„Egyes helyek bezárnak, mások szinte hónapok alatt futnak fel. Ezért kiemelten fontos, hogy a végső értékeléseknél a legfrissebb állapotokat tükrözzük” – hangsúlyozta Herczeg Zoltán.

A magyar étteremkalauz a Michelin Guide előszobája, ám a Dining Guide a hazai gasztroszcénában vizsgálódik, nem hasonlítja össze a magyar és a nemzetközi éttermeket. A magyar kiadvány elsősorban a magyar vendégeket segíti az étteremválasztásban.