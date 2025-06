Migránsok nélkül minden megállna Erdélyben, dolgoznak az üzemekben, szállítják az ételt és életet lehelnek az elnéptelenedett falvakba

Ha nem lennének vendégmunkások, megállna az élet az erdélyi nagyvárosokban, de van, hogy falun is vietnámiak kapálják a pityókát. Itt hiába riogatnák az embereket a migránsokkal, miután lassan több mint tízmillió román állampolgár dolgozik külföldön, ha nem jönnének helyettük az ázsiai munkavállalók, bajban lenne az ország. Az elhagyatott szász településekbe az angol király lehel épp új életet, már emiatt divatos lett errefelé portát vásárolni, az erdő szélén fine dining is várja az igényes nyugati beköltözőket. Magyar pénzből befolyást épít itt kormányunk is, 400 millióból újulnak a romos templomok, és jutott kétmilliárd focira is, a sepsiszentgyörgyi aréna VIP-páholyából olykor Orbán Viktor integet.