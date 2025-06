Baráti fricska

G. Fodor Gábor;Libri;Libri irodalmi díj;Mathias Corvinus Collegium;

2025-06-18 06:00:00 CEST

A büntetett előélet elévülési ideje függ a bűncselekmény súlyosságától, a vonatkozó jogszabályoktól. Így esete válogatja, mennyi időről is beszélünk pontosan. Ez az információ már nemcsak a Kékfény egyik adásánál jön jól, hanem az idei évet nézve az állami díjak kiosztásánál is. Erősen is kezdtünk benne, ami a nagy múltú állami díjainkat illeti: még csak június van, de már volt bántalmazásért büntetett előéletű Kossuth-díjasunk, egy zajló rendőrségi nyomozásban gyanúsítottként részt vevő József Attila-díjas és antiszemita megjegyzések terén nem szégyenlős, szintén Kossuth- és Széchenyi-díjas is.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter minden szemrebbenés nélkül maradt csendben az ügyekben, így valószínűleg jobb idegrendszerrel rendelkezik, mint a felháborodott irodalmi, művészi szakma, amit a politikában nyilvánvalóan kamatoztat ugyan, de műelemzésben nem igazán. Így eshetett meg, hogy a botrányok után egy sor képzőművész által giccsfestőnek titulált Vészabó Noémi Munkácsy-díjat kaphatott.

A nyár sem múlhat el hasonló ügy nélkül: G. Fodor Gábor, NER-közeli politológus, a XXI. Századi Intézet stratégiai igazgatójának Orbán kontra Soros című könyve nyerte a Libri év történelmi tényirodalma díját. A elismerés ugyan nem állami díj, így nem a fentiekhez hasonló fiaskó, de minimum fricska, mégpedig a jobboldal koppint így a szerintük túlsúlyban lévő baloldali irodalom orrára. A korábban független Libri-díj ugyanis 2024-ben, egy év kihagyás után tért vissza úgy, hogy már mögötte állt többségi tulajdonosként a kormányközeli Mathias Corvinus Collegium.

Így veszítenek presztízsükből értékes díjak és válnak hitelüket vesztett porfogókká a polcon.