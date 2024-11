Mi történt? G. Fodor Gábor bocsánatot kért

Napok óta a Habony Árpádhoz köthető, G. Fodor Gábor vezette 888.hu cikkétől zeng a média, meg a közösségi tér, az ominózus írás évtizedekkel ezelőtt készült aktfotói kapcsán írt - még az egyébként is primitív stílusú portáltól is meglepően -ordenáré módon az MSZP-elnök feleségéről, Rába Tímeáról. Boldog boldogtalan, köztük fideszesek is elítélték a közpénzből fenntartott lap "cikkét", az ELTE rektora pedig etikai eljárás megindítását kezdeményezte G. Fodor ellen, aki az egyetemen korábban oktatóként dolgozott. G. Fodor Gábor most közleményt jelentetett meg.