Orbán Viktor a rendőrséghez irányított, amikor az öccse gyanús üzleti ügyeiről kérdezték

Fidesz;ellenzék;Parlament;Orbán Viktor;Orbán Áron;

2025-06-17 16:58:00 CEST

A miniszterelnök üzleti ügyekkel továbbra sem foglalkozik, főleg, ha saját családjáról van szó.

Orbán Viktort kérdezték a Tisztelt Házban, de sok köszönet persze most sem akadt benne: a miniszterelnök a családja gazdagodását firtató kérdésre ismét elmondta, hogy üzleti ügyekkel nem foglalkozik.

A Demokratiklus Koalíció politikusa Kálmán Olga arról beszélt, rég volt olyan miniszterelnöke az országnak, aki annyit ártott, mint Orbán. Megkérdezte, miképp lett a családjában szinten mindenki milliárdos, mire érkezett a kormányfőtől a szokásos kibúvó: „tartom a korábbi elveimet: üzleti ügyekkel a magyar miniszterelnök nem foglalkozik”. Állította, az adóbevallása alapján a nyilvánosság mindent tudhat az anyagi helyzetéről, aki pedig ebben kivetnivalót lát, az tegye meg a feljelentést. Kálmán Olga kérdezte a kormányfőt arról is, igaz-e, hogy a testvére, Orbán Áron „embercsempészekkel” üzletel, amire Orbán Viktor először nem válaszolt, majd amikor a DK-s politikus újra megkérdezte tőle, úgy reagált, hogy forduljon a rendőrséghez ebben a kérdésben.

A Kálmán Olga által szóvá tett ügy még arra a 2024 októberében nyilvánosságra hozott hangfelvétel körül forog, amely szerint Orbán Áron a Héjj Dávid kormányzati egyeztetések koordinálásáért felelős kormánybiztos előtt sérelmezte, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz tartozó konzulok „blokkolják” főleg vietnami munkavállók C típusú vízumkérelmeit, amelyek rövidebb idejű, legfeljebb 90 napos tartózkodásra jogosítják tulajdonosaikat a schengeni térségben. Ezután a Népszava írta meg, hogy az Orbán Áron vezette cég, a Multi Shoot Zrt. 2024 elején ötven vietnámi állampolgárt íratott be a Pécsi Tudományegyetem életmentő tanfolyamára, nemrég a Telex pedig június elején derítette ki, hogy a miniszterelnök öccséhez köthető üzleti körtől több százezer eurót követelnek, mert gyorsított ügyintézést ígért a külföldiek számára, ők viszont az ezért kifizetett előleg sem kapták meg a beutazáshoz szükséges engedélyeket.

Az MSZP-s Komjáthi Imre elmondta, hogy Orbán Viktor neoliberális gazdaságpolitikát képvisel, amikor pedig kínai, orosz és koreai befektetőknek kiszolgáltatják a magyar munkavállalókat, az minden, csak nem nemzeti. Szerinte kevesebb szegény és kevesebb gazdag kellene, utóbbiról szólva megjegyezte, hogy ha kevesebb a gazdag, kevesebb a háború is. A miniszterelnök válaszában azt állította, hogy a szegénységben élők száma 2010 óta megfeleződött, a kormányváltás óta pedig 1 millióval több ember dolgozik. A szegénység ellen a legjobb megoldás a munkahelyteremtés és a tisztességes bér - közölte. Komjáthi viszontválaszában gyárlátogatásra hívta a miniszterelnököt, és hangsúlyozta, hogy ő nem liberális, hanem a dolgozó embereket képviseli. A miniszterelnök szerint azonban nem megoldás a gazdagok elleni háború, úgyhogy velük szemben három elvárásuk van, tartsák be a törvényeket, fizessék be az adót és teremtsenek munkahelyeket.

A jobbikos Z. Kárpát Dániel a devizahitelesekről kérdezett, megjegyezve, hogy a kormány szerinte a károsultak helyett a bankoknak segít. Megkérdezte a miniszterelnököt, hogy hajlandó-e a azonnal elrendelni a kormány kilakoltatási moratóriumot, a devizás ügyekben indított végrehajtásokat pedig megszűntetni. Orbán Viktor válaszában a baloldalra mutogatott, akikkel a Jobbik a 2022-es választások előtt összeállt. A feladat jelenleg a bíróságoké, a jogszabályok szerinte elegendőek, mert amit a kormány meg tudott tenni, azt megtette. A károsultakat a bírósághoz küldte.

A Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László azt mondta, hogy miközben a kormány mostanában sokat beszél Ukrajnáról, arról már nem szól, hogy a Közel-Keleten is békét akar-e. Mint mondta, Ukrajnával kapcsolatban pedig arról nincs szó, hogy milyen státuszt szánnak Kárpátaljának. A pártelnök elmondta, hogy ezzel kapcsolatban Orbán Viktornak és Magyar Péternek is levelet írt. Felidézte, hogy egy 1991-es ukrajnai népszavazás annak idején széles körű önrendelkezést ígért a kárpátaljai magyaroknak, így ennek ratifikálására volna szükség. Orbán Viktor válaszában azt mondta, hogy a kormány támogatja a határon túli magyarok autonómiatörekvéseit, de erről vitatkozni most nem segít a kárpátaljai magyaroknak. Ezt követően brüsszelezett egy kicsit, majd azt magyarázta, hogy a Tisza Párt és a DK szerinte támogatja Ukrajna EU-csatlakozását. Toroczkai viszontválaszában közölte, hogy őt most nem az EU-csatlakozás érdekli, hanem az, hogy az elmúlt 35 évben rengeteg lehetőség lett volna az autonómia ügyének képviseletére, ehhez képest semmi nem történt. Orbán erre közölte, hogy ők már 1990 óta ülnek a parlamentben, és egyesek ezt megelőzően is dolgoztak a határon túli magyarokért, amit viszont a Mi Hazánk csinál, az szerinte árt a magyaroknak Kárpátalján.

A Párbeszéd korábbi társelnöke, Tordai Bence ezt követően arról beszélt, hogy a 2026-os kormányváltás után új klímatörvényt kell kidolgozni, ezért megkérdezte Orbánt, hogy mint a leendő legnagyobb ellenzéki párt vezetője, ígéretet tud-e tenni arra, hogy konstruktívan támogatni fogja az új klímatörvény kidolgozását. Válaszában Orbán Viktor közölte, hogy nem tervez pártelnök lenni, Kocsis Mátéhoz irányította az ellenzéki politikust, aki széleskörű nemzeti konszenzust szeretne a témában. A miniszterelnök közölte, hogy az előző javaslatát azért nem támogatta a Fidesz, mert az szerinte szamárság volt, és öngyilkosság lenne Magyarország számára.