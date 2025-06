Porfesztivált szervezett a Kutyapárt a Kossuth térre az elsivatagodás és az aszály ellen

Kossuth tér;por;szárazság;aszály;MKKP;

2025-06-17 22:04:00 CEST

A Magyarországot is kínzó klímaváltozás negatív hatásai álltak a kétfarkúak vidámnak, de megoldásokat kínálónak is szánt rendezvényének középpontjában.

Az Országház előtt felállított oldalak nélküli sátor, másnéven kerti pavilon alatt várta a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP), illetva párt Zöldkutya csapata a porfesztiválozókat, miután már az egy hete tartó Nemzeti Porhintés Hetének záróeseményeként meghirdették a Porfesztivált, avagy a Pannon sivatagi show-t a Nemzeti Porhintés Napján. A kétfarkúak Facebook-oldalán az esemény összefoglalóját is közzétették. Abból kiderült, hogy a Kossut téri flaszteren „a kora nyárban eltöltendő kellemes, gyerekbarát este” iránt valóban családias volt az érdeklődés, talán leginkább egy kisfiú örült a legjobban, hogy egy Magyarország formájú homokozóban kedvére homokozhatott.

Nem is volt méltó az eseményhez, amikor a Facebook-videó elején egy hang beszólt: „Ez itt a buzisátor?” Majd hebegve bocsánatot kért. A Magyarországot is érintő természeti jelenség állt a fesztivál középpontjában: az elsivatagodás és az aszály. Hivatalosan e két természeti probléma világnapját is tartották kedden, no meg azt, hogy a mai rendkívüli parlamenti üléssel véget ért a Magyar Országgyűlés tavasz időszaka, ami legalább néhány hétre, hónapra megnyugvást, átmeneti kikapcsolódást ígérhet a magyaroknak.

A sátor alatt a szélben lengedeztek a felfüggesztett plakátok, amelyekről a klímaváltozásra kaphattak megoldásokat az érdeklődők, akik arról is értesülhettek, hogy már a falvainkban is megjelent a városi hősziget jelenség. Természetesen a negatív jelenség elleni lépésekhez, illetve a talajvíz-hiány enyhítésére is osztottak tanácsokat a szervezők. A Kutyapárt standjánál a politika iránt érdeklődők aláírhatták a politikai erő „Minden legyen jobb!” című követelését, a rendezők egy táblára gyűjtöttek olyan szavakat, amelyekben szerepel a „por”, illetve bárki felírhatott egy másik táblára egy-egy helyi környezeti problémát, de tartottak asztal nélküli kerekasztal-beszélgetést is a klímaproblémákról, a klímaváltozásról. Voltak, akiket igazából nem érdekeltek a programok, és látszólag egy kicsit dühösek voltak, hogy a Kossuth téren nem tudnak meginni nyugodtan egy sört.

Az előzetes program szerint volt itt még egyebek mellett úgynevezett Para-kiállítás, fotókiállítás a Délibáb-sátorban, homokfúvás verseny a Sirokkó-asztalon, talajtan és talajvizsgálat a Szkarabeusz-asztalon, és felállították az Ismeretek és fogadalmak, a Szúrós tekintetek és a Szószedés pultját, de aki akart a járhatott sámántáncot alapfokon és haladó szinten egyaránt.