Hamisítvány a 2026-os választás elhalasztásáról, de akkor Orbán Viktoréval mi van?

kormányinfó;

2025-06-18 16:48:00 CEST

A miniszter megismételte, hamisítvány a választások elhalasztásáról szóló, az interneten terjedő videó. Hogy ki készíthette és miért, arról nem akart találgatni.

Szóba került az Orbán Viktor által posztolt háborús AI-videó is. Gulyás Gergely azt mondta, Ukrajnát be akarják erőltetni az EU-ba, arról pedig Ruszin-Szendi Romulusz beszélt, hogy tagság esetén katonailag is be kellene avatkozni. Az RTL riportere jelzi, hogy Ruszin-Szendi Romulusz mondatait kontextusból kiragadva használták fel, de Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt és a DK is támogatja Ukrajna EU-csatlakozását. A miniszter az ukrán csatlakozás veszélyével kapcsolatos korrekt tájékoztatásnak tartja az uszító AI-videót.

A csatorna Rétvári Bence államtitkárhoz irányított azzal kapcsolatban, hogy ügyvédi felszólítást kapott Laponyi Zsolt rendőr arcának eltávolítására a KDNP plakátjáról.

Pokol Béla Fidesz-közeli alkotmánybíró ötletével kapcsolatban, miszerint az AB-nak át kéne vennie a hatalmat, ha egy új kormány feles többséggel akarna alkotmányozni, Gulyás Gergely azt mondta, elfogadhatatlan és tűrhetetlen, ha valaki feles többséggel akarna alkotmányozni.