Felszólították Rétvári Bencét, törölje a Facebookról annak a rendőrnek a fotóját, akit zavart, hogy a KDNP vele akarja reklámozni magát

2025-06-17 16:44:00 CEST

Kedden volt Laponyi Zsolt fegyelmi ügyében egy meghallgatás, ahol az igazáért kiálló rendőr ügyvédje azt is közölte, az őrmester nem elmarasztalást, hanem dicséretet érdemelne, amiért kiállt a rendőrség függetlensége mellett.

Nem született döntés Laponyi Zsolt rendőr őrmesternek a Budapesti Rendőr-főkapitányságon tartott fegyelmi ügyében a keddi meghallgatáson, de annyi kiderült, hogy ügyvédje felszólító levelet küldött Rétvári Bencének, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárának, hogy törölje az őrmestert és társait ábrázoló fotót a Facebookról – derült ki a Telex tudósításából.

Mint arról a Népszava is beszámolt, Laponyi nem viselte jól, hogy Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára a beleegyezése nélkül a KDNP-t kezdte reklámozni az arcával. A rendőr még április végén tette közzé bejegyzését a Facebookon, hogy nem rajong azért, hogy a KDNP arca legyen. A kép, amin mások mellett ő is szerepel, még egy rendőrségi toborzókampány idején készült, amit Rétvári Bence úgy tett közzé a saját Facebook-oldalán, hogy odabiggyesztette a fotóra a pártja honlapjának az URL-jét. Az őrmester megkérte az államtitkárt, vegye le a pártja nevét a képről, vagy tegyen ki másik képet, mondjuk rendőrautót, vagy arcuk alapján fel nem ismerhető rendőröket. A Rétvári Bence által közzétett fotót a KDNP Facebook-oldalára is kitették, de onnan később eltávolították.

Laponyi Zsolt hivatkozott a rendőri hivatás etikai kódexének negyedik pontjára, amelynek értelmében a rendőr elismeri és védi az emberi méltóságot, tiszteletben tartja az emberi és a személyiségi jogokat. Elfogulatlanul jár el (…) vallási és politikai meggyőződésre (…) tekintet nélkül. Mindezek ellenére Laponyi ellen indított a BRFK fegyelmi eljárást. Most ügyvédje, Tran Dániel a Telexnek elmondta, a rendőrség fegyelmi osztálya kitartott amellett, hogy az őrmester megsértette a szolgálati utat, amikor a KDNP logóval ellátott fénykép eltávolítását nem a felettesein keresztül kérte, hanem nyilvánosan.

Amennyiben a jövőben elmarasztalnák Laponyi Zsoltot, akkor fellebbezést fognak benyújtani Tran Dániel szerint, aki közölte: Laponyi Zsolt nem elmarasztalást, hanem dicséretet érdemelne, amiért kiállt a rendőrség függetlensége mellett. Az őrmestert a történtek után minden szakmai és nyilvános szereplésről letiltották.