Gulyás Gergely nem tagja az Orbán-féle Harcosok Klubjának, harcol ő enélkül is

kormányinfó;

2025-06-18 17:27:00 CEST

A 444 az Ukrajna elleni kampányról kérdez, és arról, hogy 2024 végén a miniszterelnök még repülőrajtot vizionált, ehhez képest a kormány most is inkább Volodimir Zelenszkij arcképével riogat. Gulyás Gergely azt mondta, hogy a kitűzött gazdasági célok most is ugyanazok, nem adták fel a célkitűzéseket a vártnál rosszabb gazdasági adatok miatt. A miniszter nem értett egyet a lap interpretációjával, miszerint az ukránozás egy pótcselekvés a gazdasági eredmények elmaradása miatt.

Az Orbán-kormány erejét mutatja, hogy a számtalan kommunikációs csatorna ellenére Lázár János kommunikál órákon keresztül a közlekedésről - mondta Gulyás Gergely, aki szerint irigylése méltó Lázár János teljesítménye az általa tartott tájékoztatókkal. Az utóbbi másfél hónapban Gulyás elmondása szerint 5-6 fórumot tartott, volt ezek között olyan is, ami sajtónyilvános volt, ő senki meghívását nem zárta ki. Vitályos Eszter hozzátette, hogy nem csak Lázár, mindenki más is járja az országot államtitkári szinten. Ezek a rendezvények szerinte ugyanúgy meg vannak hirdetve.

Arról, hogy Orbán Viktor évi egy kormányinfót tart, Gulyás Gergely azt mondta, más miniszterelnök szerinte nem csinál ilyet. Azt is állította, hogy szerinte Magyar Péter és Dobrev Klára sem tart olyan sajtótájékoztatókat, ahol a vele kritikus sajtó órákon keresztül kérdezheti.

Arra a kérdésre, hogy Gulyás Gergely tagja-e a Harcosok Klubjának, a miniszter elnevette magát és nemleges választ adott, elmondása szerint harcol ő anélkül is. A Facebook-oldalára a munkatársai posztolnak, vállalja a felelősséget a tartalomért.