Lázár Jánosnak a nyílt utcán is megmondták, hogy eltelt 15 év, de itt csak szét lett lopva minden

2025-06-07 08:03:00 CEST

Az építési és közlekedési miniszter pénteken Berettyóújfalun tartott lakossági fórumot, amikor valaki kérdezni kezdte.

Több kínos kérdéssel is meglepte Lázár Jánost egy debreceni férfi a fideszes politikus pénteki berettyóújfalui utcai fórumán. A férfi valamikor másfél óra után kapta meg a mikrofon. Először kerékpárutakról kezdte faggatni az építési és közlekedési minisztert , aztán elővette a fideszes körökben átláthatóságinak nevezett ellehetetlenítési törvény javaslatát is, amelynek a szavazását három napja halasztották el gyaníthatóan a hatalmas titkozási hullám nyomán.

– Mi a baja a kormánynak a civil szervezetekkel? Sokan közülük állami feladatokat látnak el. Romák integrációja, állatvédelem, fogyatékosok segítése – sorolta ennek kapcsán a debreceni férfi, megemlítve, szó sincs arról, hogy itt külföldi politikai befolyásolás lenne, inkább arról van szó, hogy külföldi forrásokra sokkal könnyebb pályázni, mint itthoni pénzekre. A magyarországi támogatást nehézkes megszerezni, és eleve kevesebb is, a külföldre pályázókat azonban külföldi érdekek képviseletével vádolják meg. Feltett egy kérdést Magyarország energiafüggőségéről is, utolsóként pedig arra volt kíváncsi, előfordulhat-e, hogy a Fidesz Orbán Viktor helyett esetleg Lázár Jánost indítaná jövőre miniszterelnök-jelöltként. Lázár János erre úgy válaszolt, „nem áll fenn ez a veszély ”, amire a debreceni férfi megjegyezte, a 2006-os parlamenti választás két fordulója között, amikor látszott, hogy a Fidesz veszíteni fog, Orbán Viktor Bod Pétert ajánlotta az MDF-nek közös miniszterelnök-jelöltként. – Azt hittem hogy több esélyt ad nekem – ironizált erre az építési és közlekedési miniszter, a debreceni férfi viszont egy kifakadt, hogy ő nem akar több esélyt adni. – Itt volt 16 év, nem élünk jól. Én munkásember vagyok egy munkaalapú társadalomban, aki Debrecenben egy albérletet is alig tud megfizetni, mivel úgy felmentek az árak.

Az nagyon jó, hogy épülnek ott a gyárak, de mellette mi van a megélhetéssel? A bérek, azok nem mennek felfele, de mellette mennek felfele az albérletárak, szárnyal az infláció, az repülőrajtot vett az év elején, csak nem úgy, mint a gazdaságunk sajnos. Ezzel mit akarnak kezdeni?

Itt volt 15 év, bármit megtehettek volna. Végtelen mennyiségű EU-s pénz jött be, szét lett lopva minden – emlékeztetett. Ekkor a debreceni férfihez odalépett valaki, és szitkozódni kezdett, amire a debreceni férfi úgy válaszolt: – Igen, az én kurva anyámat is meglopta az állam. Lázár János mindenkit csitítani kezdett, mondván, „hallgassuk meg egymást”, amikor azonban a debreceni férfi elárulta, hogy ő a Tisza Pártra szavaz, nem azért mert szereti Magyar Pétert, hanem azért, hogy leválthassák a korrupt Orbán-kormányt, a közönség egy része felhördült. A debreceni férfi ezután még annyit mondott, hogy örült Lázár Jánosnak, végre valaki leereszkedett a néphez, jó lenne, ha Orbán Viktor s megtenné ezt, és látná, hogyan élnek az emberek, akinek a szemébe nézhetne.

Ami az ellehetetlenítési törvényt illeti, Lázár János először úgy tett, mintha az Oroszország-törvény fordulatról vagy az ellehetetlenítési szóról nem ugrana be neki, miről kérdezik. – Nekünk nincs olyan célunk és ambíciónk, hogy bárkit ellehetlenítsünk – mondta aztán. Szerinte egy kérdés van, mégpedig az, hogy külföldi pénznek a magyar belpolitikában van-e helye. – Ha abban egyetértünk, hogy külföldi pénznek nincsen helye és szerepe a magyar belpolitikában, akkor onnantól kezdve minden más csak technikai kérdés – tette hozzá, de azt nem tudta megmondani, hogy végül is mi lesz a sorsa a javaslatnak, hogy lesz-e egyáltalán belőle törvény.

Hozzáfűzte, ha kiderülne az, hogy ukránok fizettek politikusoknak, újságíróknak, gazdasági embereknek, vélemények befolyásolására alkalmas szervezeteknek, hogy a háború és Ukrajna mellett kampányoljanak, az a magyar belpolitikába való beavatkozás lenne, ami nem helyes, és az sem, ha Soros György fizetett volna. – Az ország ügyeinek az intézése a mi dolgunk, nem másé – ismételgette Lázár János, akinek kedvenc témai között ismét a Pride betiltása szerepelt. Erről ugyanazt mondta, mint korábban.