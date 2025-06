Tisza Párt: Nem működnek a klímák, 30 fok feletti hőmérsékletben műtenek a Jahn Ferenc kórházban

egészségügy;kórház;Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház;Tisza Párt;Kulja András;

2025-06-18 19:22:00 CEST

Az ellenzéki politikus nagyon várja Takács Péter válaszait.

Továbbra sem üzemel a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben a műtők és az intenzív osztály biztonságos hőmérsékletét biztosító légtechnika – közölte egy szerda délutáni Facebook-posztban a Tisza Párt európai parlamenti képviselője.

Kulja András szerint több szakdolgozó és orvos is jelezte, hogy továbbra is 30 fok feletti hőmérsékletben zajlanak a műtétek, ami drasztikusan növeli a fertőzésveszélyt és veszélyezteti a betegek biztonságát. A kórház állításával szemben nemcsak a klíma, hanem a teljes légtechnika leállt; utóbbit a probléma nyilvánosságra kerülése után részben sikerült működésre bírni, de egyes műtőkben továbbra is fullasztó állapotok vannak, nem cserélődik a levegő. Ez nemcsak a fertőzésveszélyt növeli, hanem az altatógázok esetleges felhalmozódásával az egészségügyi dolgozók egészségét is veszélyeztetheti.

Felidézte, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár korábban azt mondta, minden kórházi klímát átvizsgáltak, milliárdokat fordítottak felújításukra. Ha ez így van, akkor hogyan lehetséges, hogy már a nyár elején összeomlott az egyik legnagyobb budapesti kórház légtechnikája? – tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy Takács Péter továbbra is hallgat, és csak előre felvett videókat tesz közzé. Államtitkár úr, a nyilvánosságnak és a magyar betegeknek joguk van tudni, mi zajlik a kórházakban! – fogalmazott Kulja András, aki furcsállja, hogy a kórház hivatalos közleményén nincs aláírás. Vajon Dobosi Zsolt főigazgató nem vállalta a felelősséget érte? – vetette fel.

Kulja András és Takács Péter egyébként rendszeresen kemény szópárbajokat vív az online térben. Személyesen június 23-án találkoznak az ATV stúdiójában.