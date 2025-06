Takács Péter kimondta, hogy se idén, se jövőre nem lesz béremelés az egészségügyben, mert a dolgozók többsége nő

egészségügy;anyák;nők;béremelés;adókedvezmények;elmaradás;Takács Péter;

2025-06-06 18:38:00 CEST

A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára ezt azzal próbálta meg ellensúlyozni, hogy az édesanyáknak az Orbán-kormány családpolitikája miatt így is jó lesz.

Nincs ütemezve béremelés az ágazatban 2025-ben és 2026-ban sem – idézi a 24 azt az interhút, amelyet Takács Péter egészségügyi államtitkár adott a Hetek című lapnak.

Mivel a kollégáink túlnyomó többsége hölgy az egészségügyben, – szakdolgozóknál abszolút többségben vannak, és az orvosoknál is, főleg a fiatalok körében – azt se felejtsük el, hogy hamarosan megduplázódik a családi adókedvezmény és a háromgyerekes édesanyák, januártól pedig a 40 év alatti édesanyák válnak adómentessé – fogalmazott a Belügyminisztérium államtitkára.

A Népszava korábban már írt arról, hogy a jövő évi központi költségvetésben béremelés nem szerepel. A magyar egészségügyben dolgozó valamennyi munkavállalót érintő, most megerősített információt a politikus azzal a kissé kisstílűnek ható magyarázattal próbálta meg ellensúlyozni,, hogy a nők egy részének lesz keresletnövekménye, csak nem „pántlikázottan”, hanem a családpolitika keretein belül.

Takács Péter azt is elismerte, hogy nem épül meg a Dél-Budai Centrumkórház, amire idén 4 milliárdot, az elmúlt években pedig további 14 milliárd forintot költöttek el. – 2019-ben egy dübörgő magyar és európai gazdasággal lett volna realitása, most nincs. Kellettek volna hozzá még uniós fejlesztési források és akkor megvalósulhatott volna. Most viszont teljesen reális döntés volt a kormánytól, hogy félretette a projektet – jelentette ki az egészségügyi államtitkár.