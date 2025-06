Milliósra nőttek a sikerdíjak a magyarországi lakáspiacon

ingatlanpiac;jutalék;ingatlanközvetítő;

2025-06-19 13:59:00 CEST

Mintegy tízezer ingatlanközvetítő dolgozik a magyar lakáspiacon 2,4-5,1 százalék közötti bruttó jutalékért, ami vonzó, mégis kevesen maradnak meg a területen.

Ingatlanközvetítők kíméljenek! Sokszor lehet ilyen vagy hasonló hirdetéssel találkozni, nem véletlenül. Az ingatlanos szakember közreműködése ugyanis a meglódult lakásárak miatt ma már milliós költség, amit a magyar szokások szerint az eladó fizet meg. Ezt az összeget pedig érthetően sokan igyekeznek az első körben megspórolni, hiszen nem reménytelen segítség nélkül eladni a lakást vagy házat. A hazai ingatlanok több mint 70 százalékát a tulajdonosok értékesítik.

A lakásárak elszálltak, de a jutalékok mértéke nem csökkent, vagyis jól fizető tevékenységnek tűnik az ingatlanozás. Első blikkre csak - derült ki az egyik legnagyobb hálózat, a GDN Ingatlan tulajdonosa, Gadanecz Zoltán szavaiból.

A fluktuáció ebben a szakmában is jelentős lehet, főleg ha nem a megfelelő környezetben és háttérrel sajátítja el a szakmát. A jövedelem pedig nem fix és nem is garantált, nem biztos, hogy minden hónapban sikerül eladni egy-egy ingatlant.

Az ingatlanok értéknövekedése és a telítetté vált ingatlanközvetítői szakma eredőjeként az utóbbi években valójában fokozatosan csökkent a jutalékok mértéke: nemrég még 4-4,2 százalék volt a jellemző szint, a használt ingatlanok piacán manapság már egyre többeknél néz be 3 százalék alá a jutalék mértéke - mondta az ingatlanpiaci szakember.

A magyarországi ingatlanpiacon körülbelül 10 000 közvetítő tevékenykedik, igen eltérő, jellemzően 2,4-5,1 százalék között mozgó jutalékért - derült ki az ingatlan.com által a Népszavának készített elemzésből, amelyet a piacvezető portál több mint 7000 ingatlanügynök által megadott jutalékszint alapján készített. Eszerint a nettó értékek átlaga 2,4-3,6 százalékos sávban szóródik, a bruttó jutalékok átlagos mértéke pedig 2,67-4,05 százalék között van.

A jutalékszintet az is jelentősen meghatározza hogy egy közvetítő függetlenként dolgozik és a saját irodáját képviseli, vagy pedig franchise hálózat tagja. A hálózati munkatársak jutaléka ugyanis háromfelé oszlik: a munkát végző értékesítő, az ingatlaniroda és a franchise-központ irányába. Az önállóan dolgozó független irodák átlagos bruttó jutaléka 2,58-3,69 százalék most, a hálózatoké viszont 2,91-5,02 százalékos.

Első ránézésre minimálisnak tűnhet fél százalékos különbség, de egy átlagos 50 négyzetméteres budapesti lakás esetében, aminek az értéke jelenleg 63,6 millió forint, fél százaléknyi ingatlanközvetítői jutalék különbség több mint 300 ezer forintot jelent - mutatott rá Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az átlagos jutalék szintek alapján a példaként használt 63,6 milliós ingatlan után az ingatlanközvetítőknek fizetendő jutalék mértéke 1,7-2,57 millió forintot tesz ki.

A jutalékszintek csökkenésének Balogh László szerint két fő oka van. Az egyik a piacon belüli intenzív verseny. A KSH 2016-ban publikálta, hogy minden negyedik lakást adnak el közvetítők. Egy jónak mondható évi 150 ezres tranzakciószám mellett ez 37-38 ezer ingatlan, amire közel 10 ezer ingatlanos jut. Csakhogy ez nem azt jelenti, hogy egy tipikus ingatlanos évente 3-4 adás-vételnél működik közre. A pareto-elv ezen a piacon is működik, ami azt jelenti, hogy a forgalom 80 százalékát a piaci szereplők 20 százaléka bonyolítja le - mutatott rá az ingatlan.com szakértője. Ez érthetővé teszi azt is, hogy miért olyan nagy a fluktuáció az iparágon belül, ahol sokan próbálnak szerencsét, de kevesen ragadnak meg. A lakásárak az elmúlt 10 évben megháromszorozódtak, amivel párhuzamosan az ingatlanos jövedelme is jelentősen nőtt egy-egy értékesítés során, viszont nem mindig könnyű megbízást szerezniük. A pörgő piac a közvetlen adásvételeknek kedvez, a közvetítők aranykora az, amikor pang a piac és nehezebb eladni, amikor a tulajdonosok könnyebben fordulnak segítségért szakemberhez.

Mindeközben már több mint 800 ingatlanközvetítő csatlakozott az ingatlan.com ellenőrzött és prémium partner programjához. Ők olyan ingatlanosok, akik vállalták , hogy az ingatlanhirdetési portál ellenőrzze a személyazonosságukat, és a profiloldalukon feltüntetett végzettségeiket, képesítéseiket és tagságaikat.

A befektetőket adóztatják Aki ingatlanközvetítő révén adja el a lakását vagy házát, amit öt éven belül vásárolt, annak költségével csökkentheti az adóalapot képező nyereséget, vagyis az értékkülönbözetet. Az adófizetés szabálya illeszkedik a piac működéséhez - tette hozzá Gadanecz Zoltán, a befektetői céllal vásárolt ingatlanokat ugyanis a vásárlástól számított első két évben adják el. Az addig realizálható érték növekmény adóköteles, aki öt éven túl is ingatlanban tartja a pénzét, már nem adózik, ha többért, vagy sokkal többért adja el azt.

Komoly árversenyt idézett elő ugyanakkor a piaci helyzet is, mivel a közvetítendő ingatlanok értéke a nagyobb városokban már 100 millió nagyságrendet tesz ki, ezáltal felértékelődik a szolgáltatások hatékonyságának szerepe.

Sokszor nincs szükség közvetítőre, megérkezik a vevő az online piactéren közzétett hirdetésre, és lezárul a történet, amiben egy átlagos magyar lakástulajdonosnak 10-15 évente van része, tipikusan és legfeljebb ennyi időnként költözünk. A kisebb településeken még nagyobb arányban értékesítik a tulajdonosok az ingatlanokat, ismerik egymást az eladók és a vevők, a belső forgás nagyobb, ott nem számottevő az ingatlanosok tevékenysége a GDN Ingatlan alapítója szerint.