Jó üzlet a lovi a trafikban

Újabb zsíros bevételforrásra tehetnek szert a trafikosok: bukmékerirodát nyithatnak a boltjukban. Egyelőre egy trafikban lehet lovakra fogadni az országban, ám rövidesen még két nemzeti dohányboltban nyílhat fogadóhely. A lóversenyterminálokat a Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft. (MLFSZ) alakítja ki, és nem megerősített információk szerint a forgalom 6 százalékát hagyják jutalék formájában a nemzeti dohányboltokban. Számításaink szerint átlagosan havonta nagyjából 100 ezer forint tiszta haszon juthat a dohányboltoknak, amelyekben francia lovakra is lehet majd tenni.