Izrael és Irán háborúja miatt felszínre tört a feszültség, Orbán Viktor kedvenc riporterét maga Donald Trump tette helyre

Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem – mondta az amerikai elnök az Iránra mért csapás lehetőségéről.

Az Egyesült Államok elnöke továbbra sem árulta el, kész-e beszállni Izrael oldalán és csapást mérni Iránra a két közel-keleti ország pénteken kirobbant háborújában – derült ki a CNN élő hírfolyamából.

„Nem tudhatják, hogy megteszem-e. Lehet, hogy megteszem, lehet, hogy nem. Senki sem tudja, mit fogok tenni” – jelentette ki Donald Trump, hozzátéve, hogy Irán „komoly bajban van”, és tárgyalni szeretne az atomprogramjáról, de szerinte már túl késő.

Mint ismert, Izrael június 13-án pénteken hajnalban támadta meg Iránt a perzsa ország atomprogramja, atombomba jelentette egzisztenciális fenyegetésre hivatkozva. Bár az Egyesült Államok nevében Marco Rubio amerikai külügyminiszter azonnal jelezte, hogy Izrael egyoldalúan lép fel, Benjamin Netanjahu részvételre kéri az amerikaiakat, Donald Trump pedig több kétértelmű kijelentést is tett az ügyben.

„Semmi sincs lezárva, amíg valóban véget nem ér. A háború bonyolult; számtalan fordulat várható. Nem mondhatom, hogy győztünk, de óriási előrelépést értünk el” – fogalmazott, majd utalt rá, hogy a konfliktus hamarosan lezárulhat, bár ő maga sem látja, meddig húzódik még.

Ali Hamenei azon kijelentésére, miszerint Irán soha nem adja meg magát Izraelnek, Trump gúnyosan csak annyit reagált: „Sok szerencsét.” Elmondása szerint végső ultimátumot küldött Teheránnak, miközben még mérlegeli az amerikai katonai beavatkozást. Elismerte, hogy saját táborában is viták vannak. „Van, aki nem örül, mások viszont nagyon is” - fogalmazott, majd nyomatékosította: Irán nem juthat atomfegyverhez - mindezt pedig már húsz éve mondja.

Az Axios arról számol be, hogy az „America First” táborban talán semmi sem okozott akkora törést, mint Irán és Izrael háborúja, valamint az ezzel járó kérdés: vajon az Egyesült Államoknak katonailag be kell-e avatkozni „azért, hogy Teherán nukleáris programját teljesen leállítsák. A MAGA-vonal leghevesebb izolacionistái – Tucker Carlson, Steve Bannon és Marjorie Taylor Greene képviselő – arra figyelmeztették Trumpot, hogy ha belép a konfliktusba, azzal saját örökségét árulja el, sőt akár az elnöki tisztségét is veszélyeztetheti. Mások viszont úgy vélik, nincs annál „amerikaibb”, mint csapást mérni egy olyan rezsimre, amely „Halált Amerikára!” rigmusokat skandál, és merényletet tervezett Trump ellen.

Trump azonban visszavágott Carlsonnak: „Tekintettel arra, hogy én találtam ki az 'America First'-öt... azt hiszem, én döntöm el, mi számít annak.”

JD Vance – aki régóta bírálja az Egyesült Államok külföldi akcióit – kiállt Trump mellett. Úgy fogalmazott: az elnök dönthet úgy, hogy további lépéseket kell tennie az iráni dúsítás megállítása érdekében.

JD Vance alelnök – aki régóta bírálja az Egyesült Államok külföldi szerepvállalását – Donald Trump mellé állt az ügyben. Úgy fogalmazott: az elnök dönthet úgy, hogy további lépéseket kell tennie az iráni dúsítás megállítása érdekében.

Közben izraeli tisztségviselők arra biztatják az iráni lakosságot, hogy forduljanak szembe a meggyengült teokratikus rezsimmel. Szerda este a félhivatalos Mehr hírügynökség szerint Teherán légvédelme ellenséges célpontokat semmisített meg a főváros felett.

Egy izraeli katonai illetékes úgy nyilatkozott: a pénteken kirobbant háború kezdete óta Irán nagyjából négyszáz ballisztikus rakétát és ezer drónt indított, amelyek közül körülbelül húsz rakéta ért el izraeli civil területeket. A támadások következtében eddig legalább 24 ember vesztette életét Izraelben.