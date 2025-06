Iráni rakétatalálat érte a dél-izraeli központi kórházat, Izrael az araki nehézvizes reaktort bombázta

Irán;kórház;Izrael;háború;araki reaktor;

2025-06-19 08:16:00 CEST

A beér-sevai egészségügyi intézményben csodával határos módon senki nem alt meg, csak néhányan szereztek könnyebb sérüléseket. Donald Trump szűk körben állítólag már jelezte, hogy jóvá fogja hagyni az Iránra mért amerikai csapást, de még vár a parancs kiadásával.

Csütörtök reggel iráni rakéta csapódott be a dél-izraeli központi kórház, a HaMerkaz HaRefu'i Soroka épületébe Beér-Sevában. Egy kórházi szóvivő bejelentése szerint a komplexum jelentős károkat szenvedett, az egészségügyi ellátást le kellett állítani, a támadásnak sebesültjei is vannak – derül ki a The Times of Israel élő hírfolyamából.

A kórház körülbelül ezer ágyon biztosít ellátász egymillió dél-izraelinek, épületkomplexuma felett egy órával a rakéta becsapódása után is sűrű füst gomolygott, a károkról már megjelentek az első fotók és videók. Rengeteg ember életét sikerült megmenteni azzal, hogy a kórháznak azt a szintjét, ahova a rakéta becsapódott, biztonsági okokból még szerdán evakuálták – nyilatkozta Eli Bin, az izraeli mentőszolgálat, a Magen David Adom vezetője. Bár az irániak később mentegetőzésképpen azt mondták, a közeli katonai támaszpontot vettek célba, az izraeli hadsereg, az IDF legközelebbi bázisa a kórháztól két kilométerre fekszik.

Az irániak csütörtök reggel rakétákat lőttek ki Tel-Avivra, Ramat Ganra és Holonra is. Ramat Ganban 20-an könnyebben sérültek meg, Holonban a 16 sebesült közül hármat súlyos sérülésekkel vittek kórházba.

Az izraeli légierő, az IAF eközben az araki nehézvizes reaktor területére mért csapást . Teheráni közlések szerint sugárzás veszélye nem áll fenn, senki nem is sebesült meg, a területet egy csütörtök reggeli izraeli felszólítás után evakuálták. Az araki nehézvizes reaktor egyelőre nem is működik, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint az irániak csak jövőre akarták üzembe helyezni.

Eközben a The Wall Street Journal azt szivárogtatta ki, hogy Donald Trump szűk körben jelezte, jóvá fogja hagyni az Iránra mért amerikai csapást, de még vár a parancs kiadásával. A támadást az amerikai elnök attól teszi függővé, a teheráni vezetés ad-e jelzést, hogy kész lemondani az atomprogramjáról.