Felrobbant a SpaceX űrrakétája – Videó!

Felrobbant a SpaceX óriási Starship-űrrakétája a szerdán éjszaka Texasban végzett teszten – közölték csütörtökön a helyi hatóságok.

Elon Musk SpaceX űrvállalatának közlése szerint a kilövőállásban álló Starshipnél „jelentős anomáliát tapasztaltak” este 11 óra körül, miközben az űrrakéta a tizedik repülési tesztre készült a vállalat texasi Starbase űrállomásán.

ANOMALY! Just before Ship 36 was set to Static Fire, it blew up at SpaceX Masseys!



Live on X and YT:https://t.co/GPjZIX1Zyd pic.twitter.com/CfZhDeSGae