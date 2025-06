„Keményen küzdjenek a budapestiek érdekében” – Nyílt levelet írt a Demokratikus Koalíció fővárosi frakciója a Tisza Párténak

Demokratikus Koalíció;nyílt levél;Tisza Párt;

2025-06-26 15:20:00 CEST

Vég nélküli háborúskodással vádolja a Tisza Párt fővárosi frakcióját az a nyílt levél, amelyet a Demokratikus Koalíció képviselőcsoportja írt pénteken. A dokumentum arra szólítja fel Magyar Péter pártjának a politikusait, hogy jelenjenek meg a Fővárosi Közgyűlés június 30-i rendkívüli ülésén, és szavazzák meg a Budapest alapvető működéséhez nélkülözhetetlen előterjesztéseket, ha ugyanis ezt nem teszik meg, akkor bizonyságot nyer, hogy nem a Fidesz jobboldali riválisairól, hanem a szövetségeseiről van szó, akik részt vesznek Karácsony Gergely megbuktatásában.

„Ellenségként kezelték az ellenzéket. Hagyták, hogy a fővárosi cégek vezetők nélkül maradjanak, hagyták, hogy Budapest költségvetés nélkül maradjon. És most már be sem járnak a munkahelyükre, a Fővárosi Közgyűlés rendes üléseire, miközben milliós fizetéseket vesznek fel. A budapestiek joggal várják a Tisza politikusaitól, hogy milliós fizetésükért érdemben megdolgozva, jelenjek meg a munkahelyükön és keményen küzdjenek a budapestiek érdekében. Nem sodorhatják veszélybe 27 ezer fővárosi munkavállaló és közel kétmillió budapesti sorsát azzal, hogy szabotálják a fővárosi költségvetés elfogadását és a fővárosi cégvezetők kiválasztását. Ez a tét sokkal nagyobb a Tisza hatalmi vágyainál” – szólítja fel a Demokratikus Koalíció a másik ellenzéki párt politikusait.

A Fővárosi Közgyűlésben történtekről Dobrev Klára is megszólalt. A Demokratikus elnöke a közösségi oldalán írt arról, hogy a testület sordöntő ülésén a fővárosi cégek 27 ezer dolgozójának munkahelye, megélhetése is tétje. Külön foglalkozott azzal a fenyegetéssel, amely a Tisza Párt részéről Karácsony Gergely főpolgármestert érte. A pártelnök megerősítette, hogy a Demokratikus Koalíció, és ő maga is a főpolgámester mellett van – ahogy a budapestiek is.