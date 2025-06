Pécsen emberölésért elsőfokon elítélték a férfit, aki szerint áldozata saját magát szúrta le hátulról

18+;Pécs;gyilkosság;férfi;asszony;elsőfokú ítélet;

2025-06-19 14:32:00 CEST

Tizenkét év börtönre ítélte a Pécsi Törvényszék azt a volt idegenlégióst, aki 2022-ben meggyilkolta a feleségét Mánfán.

Az elsőfokú ítéletet csütörtökön hirdette ki a törvényszék. Mint a verdikt indoklásából megtudtuk, a 42 éves B. Arnold fiatal korában szolgált a francia idegenlégióban, később azonban az érettségizett, képesítés nélküli férfi Magyarországon és külföldön többször is börtönbe került lopások miatt.

2014-ben B. Arnold megismerkedett egy 18 esztendős, gyakran prostitúcióból élő, egy gyermeket nevelő, komlói nővel. A férfit nem sokkal később bezárták egy német börtönbe, az asszony azonban tartotta vele a kapcsolatot, így miután B. Arnold 2017-ben szabadult, a pár a Baranya megyei Mánfán lakást bérelt. Hamarosan gyermekük született, egy csaknem teljesen vak kislány. A férfi személyszállítással foglalkozott, ám munka híján sokszor nélkülözött család, s olyankor az asszony felvetette, hogy visszamegy prostituáltnak, párja viszont ezt megtiltotta.

A vita sokszor eldurvult, s a néha droghoz forduló asszony öngyilkossággal fenyegetőzött, és volt, hogy meg is vágta a kezét, ám ez inkább figyelemfelhívás volt a részéről, orvosi beavatkozásra nem volt szükség.

Mindeközben B. Arnold időnként felvetette, hogy egy „hang” arra utasítja őt, ölje meg a párját. Utóbbi erről beszélt is az apjának, testvéreinek és barátnőinek, s ők arra biztatták, hogy hagyja ott a férfit. A nő tett is erre kísérleteket, de aztán mindig visszatért B. Arnoldhoz, sőt, össze is házasodtak. 2022. november 29-én mánfai otthonukban újra összeveszett a házaspár, a vita hevében mindketten felkaptak egy-egy konyhakést, és a férfi előbb átszúrta az asszony bal fülkagylóját és mögött a a koponyacsontot, majd hátulról belevágta a kést párja nyakába. Ez a döfés az agyba behatolva azonnali halált okozott.

A férfi ezután gyógyszerekkel és mosószerrel meg akarta ölni magát, ám túlélte az öngyilkossági kísérletet. Másnap B. Arnoldot meglátogatta az apja, és ő találta meg az áldozat holttestét.

Az apa azért jött, mert aggódott az asszonyért, ő ugyanis a gyilkosság előtti órákban személyesen és telefonon panaszkodott neki fia erőszakos viselkedéséről.

B. Arnold az eljárás során azzal védekezett, hogy az asszony öngyilkos akart lenni, ő ezt megpróbálta meggátolni, ám hiába. A szakértők azonban kizártnak tartották, hogy a nő hátulról leszúrta magát, főleg, hogy a döfés rendkívül erős volt, hisz a kés pengéje le is tört a markolatról. Amúgy a férfi a gyilkosság másnapján még elismerte a házhoz érkező mentősöknek, hogy ő ölte meg feleségét.

Az elsőfokú ítélet nem jogerős, a vádlott védője fellebbezett az ítélet ellen.