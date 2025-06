Egy 111 éves hölgy elárulta a hosszú élet titkát

Valahol mindegyik megkérdezett idős ember ugyanoda lukad ki, ha faggatják a hosszú élet titkáról, vagyishogy: don't worry - it keeps you younger, azaz ne aggodalmaskodj, ez tart téged fiatalon. Meg még a "fun," vagyis az élet élvezetének képessége. Arról azonban egyikük sem beszél, hogy ez a könnyed életszemlélet elsajátítható-e tapasztalati úton, tanulás által, vagy veleszületett képességről van szó.