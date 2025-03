Beiktatták Aljakszandr Lukasenkát, aki szerint Belaruszban hatalmas demokrácia és szuverenitás van

szuverenitás;Aljakszandr Lukasenka;Belarusz;

2025-03-25 21:37:00 CET

Belarusz választási normái nemzetközi mérceként is szolgálhatnak – jelentette ki Aljakszandr Lukasenka kedden az újabb beiktatási ünnepségén, az ország

„Gyakorlatban mutattuk meg választási szuverenitásunkat. Az évek során sikerült olyan választási standardot kialakítanunk, amely nemzetközi etalonként is szolgálhat” – idézte a politikust a Belta állami hírügynökség.

„Mit tudott a világ harminc évvel ezelőtt a Belarusz Köztársaságról? Szinte semmit. Kinek voltunk érdekesek? (...) És ma? Ma országunk nevét az egész világ ismeri, ma jelentőséggel bírunk!” – jegyezte meg a belarusz diktátor, hogy az ország függetlensége nem mindenkinek tetszik, különösen a nemzetközi porondon képviselt nyílt és őszinte álláspont miatt.

Aljakszandr Lukasenka kitért arra is, hogy az Egyesült Államok új kormánya leleplezte, milyen „államcsínyeket” finanszírozott az USAID világszerte – köztük a 2020-as belarusz eseményeket is. „Emlékezzetek erre a lázadásra! Nektek köszönhetően, akik néhány támogatásért eladtátok a hazátokat, pontosabban, nektek hála – vagy inkább ellenére –, erősebbé váltunk. Mert mi óvjuk azt a békét, amit ti veszélyeztettek. Mi biztosítjuk azt a jólétet, amit ti próbáltok aláásni, miközben gazdáitoktól szankciókat és bombákat koldultok. Megtanítottatok minket arra, hogy értékeljük és megvédjük mindazt, amink van. Az emberek mindent látnak. Nektek nincs, és nem is lesz támogatásotok. Nektek nincs jövőtök. Sem ti, sem azok, akik mögöttetek állnak, nem tudnak szembeszállni az egységünkkel. És még valamit mondok: a világ fele arról álmodik, hogy olyan »diktatúrában« élhessen, mint a miénk: abban a diktatúrában, amely valódi tettekre és az emberek érdekeire épül” – fejtegette.

Megjegyezte, hogy Belaruszban ma a szólásszabadsággal is minden a legnagyobb rendben van. „Több demokráciánk van, mint azoknak, akik saját magukat tekintik a demokrácia mércéjének (...) de nem szabad felszólítani arra, hogy pusztítsuk el mindazt, amit a belaruszok sok generációja teremtett. Nem engedjük meg, hogy a szólásszabadságot bunkóként használják saját országunk szétverésére. Látjuk, ez hová vezethet. Mi már sok mindenen keresztülmentünk, miközben saját szuverén utunkat jártuk” – jelentette ki.

Belaruszban 2025 januárban tartottak elnökválasztást, ahol az 1994 óta hivatalban lévő elnök a szavazatok 87,6 százalékával hetedik alkalommal hosszabbította meg mandátumát. A választást megelőzően az ellenzéki jelöltek többségét kizárták, bebörtönözték vagy száműzetésbe kényszerítették, ami jelentősen csökkentette a politikai versenyt. A voksolás időzítése – januárban, a hideg időjárás közepette –, a magas részvételi arányok és a korai szavazás körüli szabálytalanságok egyaránt arra utalnak, hogy Aljakszandr Lukasenka célja a 2020-as tömegtüntetésekhez hasonló megmozdulások megelőzése volt.

A nemzetközi közösség, különösen az Európai Unió és az Egyesült Államok elítélte a választás lebonyolítását és eredményét, és további szankciókat helyezett kilátásba a minszki rezsimmel szemben. Aljakszandr Lukasenka azonban elutasította a nyugati kritikákat, és továbbra is szoros kapcsolatot ápol Oroszországgal, amely a belpolitikai válságok idején is támogatást nyújtott számára.