Palesztinpárti aktivisták törtek be és rongáltak meg katonai repülőgépeket a brit légierő angliai támaszpontján

palesztinok;Nagy-Britannia;aktivisták;támaszpont;rongálás;brit légierő;katonai repülőgép;Sir Keir Starmer;

2025-06-20 16:09:00 CEST

Katonai repülőgépeket fújtak le vörös festékkel. Azért tették, hogy tiltakozzanak az izraeli fegyverszállítás ellen. Keir Starmer brit miniszterelnök „szégyenletes vandalizmusnak” minősítette a cselekményt.

Katonai repülőgépeket rongáltak meg palesztinpárti aktivisták pénteken a brit királyi légierő (RAF) legnagyobb angliai támaszpontján.

A Palestine Action nevű szervezet két aktivistája a csoport beszámolója szerint a London közelében, Oxfordshire megyében működő Brize Norton katonai repülőterére hatolt be robogókkal, és átalakított kézi tűzoltókészülékkel vörös festéket fújt egy Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgép hajtóművébe. A szervezet erről videófelvételt is közzétett az X-en. Közleményük szerint a két aktivista egy másik repülőgépet is megrongált, de erről nem látszik felvétel a beszámolóban.

A Palestine Action 2020-ban alakult azzal a meghirdetett céllal, hogy akadályozza az Izraelt fegyverekkel ellátó nemzetközi vállalatok nagy-britanniai érdekeltségeinek tevékenységét. A csoport kiemelt célpontjai közé tartoznak a legnagyobb izraeli haditechnikai konglomerátum, az Elbit Systems nagy-britanniai telephelyei, amelyek ellen a szervezet az elmúlt években több – elsősorban rongálással, épületfoglalással járó – akciót is végrehajtott, brit katonai létesítménybe azonban a csoport aktivistái most először hatoltak be.

A Palestine Action a pénteki akcióhoz fűzött magyarázatában kiemelte, hogy Brize Norton repülőteréről naponta indulnak katonai repülőgépek a ciprusi Akrotiriben működő RAF-támaszpontra, az onnan felszálló gépek pedig hírszerzési tevékenységet folytatnak, amerikai és izraeli harci repülőgépeket látnak el üzemanyaggal és „fegyvereket szállítanak a Gázában folyó népirtáshoz”, amelynek Nagy-Britannia így közvetlen részesévé vált.

A csoport szerint az aktivistái által megrongált két repülőgép használhatatlanná vált. Akrotiri az RAF legnagyobb térségi támaszpontja, és a Cipruson működő többi brit katonai létesítménnyel együtt szuverén brit területnek számít. Keir Starmer brit miniszterelnök a héten bejelentette, hogy London „készenléti intézkedésként” harci és légi üzemanyag-utántöltő repülőgépeket küld a térségbe, arra az esetre, ha az izraeli-iráni fegyveres konfliktus tovább eszkalálódna.

A Palestine Action pénteki beszámolója szerint a szervezet két aktivistája észrevétlenül hatolt be Brize Norton támaszpontjára, és a két repülőgép megrongálása után ugyanígy távozott onnan. A londoni védelmi minisztérium pénteken nyilatkozatban ítélte el a történteket, és közölte, hogy a rendőrséggel szoros együttműködésben vizsgálja az incidenst. A BBC arról ír, hogy Keir Starmer „szégyenletes vandalizmusnak” minősítette a cselekményt.