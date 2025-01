"Mindkét vádlott bűnös" - Ítélt a bíró Gulyás Mártonék tárgyalásán

Miután - mások mellett - a Slejm, a torkon ragadt politika c. Facebook-oldalon is nyomon követhettük az egész procedúrát, kezdve a vádlottaknak bilincsben a tárgyalóterembe vezetésétől az ítélet kihirdetéséig, újabb és megrázó betekintést nyerhettünk 2017 Magyarországába. A hosszadalmas, több mint 6 órás tárgyalás végéhez közeledve, a tanúk meghallgatása után csütörtök 17 óra után feszülten vártuk az ítélehirdetést a nyilván rendkívüli horderejű bűnesetben, amelynek már a bűnjel-felsorolása is vérfagyasztó volt: lufi, gumikesztyű, tölcsér és műanyagkupakok. Az ügyész a vádbeszédben csoportosan elkövetett garázdaság és műemlékmegrongálás miatt börtönbüntetést kért mindkét fiatalra.