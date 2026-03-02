Épül a rakétavédelmi bázis Romániában

Komoly diplomáciai sikerként éli meg Bukarest, hogy tegnap a dél-romániai Deveselu településen megkezdődött az európai rakétavédelmi rendszer romániai bázisának kiépítése. Az ünnepségen Traian Basescu államelnök azt emelte ki, hogy e bázis egyben a szövetségesek bizalmának kifejezése Románia iránt. Jelen volt Jim Miller amerikai védelmi minisztériumi államtitkár és Alexander Vershbow NATO-főtitkárhelyettes is.