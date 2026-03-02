A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint magyar katonák nem sebesültek meg az incidensben, amelyért egy iraki síita milícia már vállalta is a felelősséget.
Katonai repülőgépeket fújtak le vörös festékkel. Azért tették, hogy tiltakozzanak az izraeli fegyverszállítás ellen. Keir Starmer brit miniszterelnök „szégyenletes vandalizmusnak” minősítette a cselekményt.
Az amerikai hadsereg a korábban Twitter néven ismert X-en leszögezte, az Egyesült Államok nem hajtott végre csapást Irakban.
Az erről nyilatkozó ukrán tisztségviselő nem árulta el, hogy milyen fegyvert vetettek be a támadás során, mindössze annyit közölt, hogy kizárólag ukrán gyártású eszközt alkalmaztak.
Az utolsó amerikai katona is elhagyta a hadszíntér legnagyobb támaszpontját. Súlyos polgárháború várható, sok halottal.
Csak saját magát sebesítette meg az a férfi, akinek a tettét az FBI vizsgálja.
Az orosz katonai felderítés emberei rejtőztek az Alpokban, innen indulhattak szabotázsakciókra, de akár bérgyilkos akciókra is a Le Monde szerint.
Röpke nyugalom után Észak-Korea visszatért régi háborús retorikájához. Kim Dzsong Un tegnap azt közölte, "megsemmisítik" Amerika és más "ellenséges erők" politikáját, mert elutasították Phenjan békekezdeményezéseit. Hírek szerint Phenjan új csodafegyver kidolgozásán ügyködik.
Komoly diplomáciai sikerként éli meg Bukarest, hogy tegnap a dél-romániai Deveselu településen megkezdődött az európai rakétavédelmi rendszer romániai bázisának kiépítése. Az ünnepségen Traian Basescu államelnök azt emelte ki, hogy e bázis egyben a szövetségesek bizalmának kifejezése Románia iránt. Jelen volt Jim Miller amerikai védelmi minisztériumi államtitkár és Alexander Vershbow NATO-főtitkárhelyettes is.