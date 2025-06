Lázár János úton van Orbán Viktorhoz, hogy elmondja neki, milyen a hangulat a Lázárinfókon

Lázár Jánost a Facebook-oldalára pénteken feltöltött videójában ismét a fia kérdezte, aki korábban a Pride betiltásáról is faggatta apját. Ezúttal arról érdeklődött az építési és beruházási miniszternél, hogy a Lázárinfókon elhangzó kérdésekből és kérésekből lesz-e valami, vagy „csak ígérget”.

Lázár elmondása szerint már legalább ezer kérés hangzott el az eddigi Lázárinfókon, mindre megpróbálnak orvosságot találni, megoldást találni.

„Ennek első lépéseként már most péntek délután átadom a kérdéseket, kéréseket személyesen Orbán Viktornak. Most indulok épp a miniszterelnökhöz. Persze elmondom, hogy milyen a hangulat, átadom a jókívánságokat, és azt is, hogy ha melegebb éghajlatra küldik őt, vagy éppenséggel engem”