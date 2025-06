Szöszi és a bombázó

zene;portré;Hot Jazz Band;

2025-06-21 15:20:00 CEST

Filmslágerekkel indította a nyarat a Hot Jazz Band a MOMkult szabadtéri színpadán. Tulajdonképpen minden zenekarnak így kellene muzsikálnia, ahogy ez a negyvenéves formáció teszi – de ez mégsem olyan magától értetődő.

A légkondicionált szobából kimenni a kánikulai melegbe embernek sem kellemes, hát még egy hangszernek! A Hot Jazz Band nyárindító szabadtéri koncertje ennek megfelelően hangolással kezdődött, közben Bényei Tamás néhány viccel megvilágította: míg egy szimfonikus zenekaron belül a brácsásokkal szoktak élcelődni, addig a dixie-ben ez a bendzsósok sorsa. Persze egy csepp rosszindulat sem volt a zenekar frontemberében: Bényei nemcsak énekel és trombitán játszik, hanem bendzsón is, ha egy-egy dal úgy hozza – az önirónia amúgy sem áll távol tőle.

„Mért mondjam angolul azt, hogy maga »beautiful«, inkább mondom magyarul, hogy bjúti-bjútiful!” A koncert Ábrahám Pál Halló, baby című slágerével indult, s bár a zenekar által sokat játszott mű, egyszerűen képtelenség megunni Székely István 1934-es filmje, a Lila akác kulcsdalát. A tragikus sorsú Mihály István – a film forgatókönyvírója, a dal szövegírója – könnyed sorai századik alkalommal is mosolyt csalnak az ember arcára. Ugyanez a hatása Ábrahám Pál Május éjszakán című dalának, (Martonffy Emil 1943-as filmjében, a Makrancos hölgyben ez Karády Katalin és Jávor Pál dala), míg Fényes Szabolcs szerzeménye, a Nem nősülök soha alatt önkéntelenül is Latabár Kálmánt láthatjuk a szemeink előtt az Egy szoknya, egy nadrágból. És bár minden tiszteletem Latyi művészetéé: a dal Bényei és a Hot Jazz Band előadásában klasszisokkal jobb. Az egy dolog, ha egy zenekar örökzöldekkel áll ki a közönség elé – de amikor ennyire tűpontosan, egymásra figyelve, finoman és könnyedén játszanak, a koncert már jóval több puszta slágerparádénál. Tulajdonképpen így kellene muzsikálni minden együttesnek – de ez mégsem olyan magáról értetődő. Bényei a zenekar „titkáról” úgy beszélt, mint egyfajta bolondság, illetve

zsenialitás, amely jól tűri a monotóniát – egy dallal ezredik alkalommal sem „a kötelezőként letudva” állnak a közönség elé.

Az az autentikus jazz, amelyet negyven éve játszanak, a vérükké vált – ahogy Bényei gramofonhangja is már a sajátja, nem felvett modor. (És nagyon jól kitalálták, működtetik a fúvóstrió pluszritmusszekció felállást.)

Ezután lépett fel a képzeletbeli mozivásznon Gene Kelly (Singin' in the Rain) és Audrey Hepburn (Moon River), majd következett a „szöszi-dal”, egy elképesztő anekdotával megfűszerezve. „Tudom, hogy van neki, na mije van neki, szöszi haja van a fején” – Fényes Szabolcs szerzeményét (Tudom, hogy van neki) eredetileg Bársony Rózsi énekelte Vajda László 1935-ös filmjében, a Halló, Budapestben, ám a filmnek csak egy töredéke maradt fenn, mivel a kópia a filmgyár 1945-ös bombázása alatt nagyrészt megsemmisült. Bényei a dal kapcsán a következő történetet osztotta meg a hallgatóságával: a Hot Jazz Band épp Sacramentóban játszotta ezt a slágert, miután a közönség soraiból egy idősebb úr felkereste őket, hogy gratuláljon. – Ugye Budapest két részből áll, Pestből és Budából? – kérdezte azután, mire a zenészek fellelkesültek, hogy találtak egy kaliforniait, aki járt már Magyarországon. És a jazzrajongó valóban járt hazánkban, de nem turistaként: 1945-ben, egy bombázó pilótája volt. Ez már a koncert egyik csúcspontja volt – nemcsak a zene, hanem a történetmesélés ereje miatt is.

Az MVM Classic&Club koncertek egyik jellemzője, hogy igyekszik olyan muzsikusokat összehozni, akik korábban még nem zenéltek együtt. Pély Barna jó hangú énekes, jazztanszakon végzett – éppen ezért volt kellemetlen meglepetés, hogy a nyitódal, Gerald Marks jazzstandardje, az All Of Me alatt valójában csak félig volt jelen a színpadon, ahhoz egy Georgia (on his mind) kellett, hogy valamennyire végre megérkezzen. Wolf Kati viszont sokaknak okozott örömöt: már az első perctől érzékenyen, oldottan énekelt – valóban elkapta a ritmust.

Infó: MVM Classic&Club: Filmslágerek à la Hot Jazz Band Wolf Katival és Pély Barnával. 2025. június 19., MOMkult, Szabadtéri színpad