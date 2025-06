Felruházzák a szűkölködőt a gyulai diákok, UNICEF-program szól arról, hogy fiatalok keressenek megoldásokat a helyi problémákra

Gyula;iskola;újrahasznosítás;segítségnyújtás;UNICEF Magyarország;bullying;

2025-06-23 07:52:00 CEST

Senki nem ismeri jobban a kamaszokat, mint maguk a kamaszok. Az UNICEF Rajtad áll a jövőd! programja is ezt az elvet veszi alapul: arra ösztönzik a diákokat, hogy ők keressenek megoldásokat a helyi problémákra. Az idei verseny egyik győztese a gyulai Harruckern János iskola csapata lett. Bántotta őket, hogy sok társukat gúnyolják, amiért nem tudnak rendes, tiszta holmikban járni. Az öttagú csapat ezért ruhagyűjtésbe és -javításba kezdett.

– Van egy film, a ProjectX, megtetszett a cím rövidsége, megjegyezhetősége, az utolsó betűt kicseréltük az angol clothes szó kezdőbetűjére, szóval ruhaprojekt lett a neve a csapatnak. Én javasoltam, hogy szervezzünk ruhagyűjtést. Tudok varrni, azoknak a holmijait meg tudom javítani, akiknek erre nincs lehetősége – kezdte a visszaemlékezést Farkas Gergő. Az iskolában fodrásznak tanul, a varrás neki csak hobbi. Tapasztalták, hogy sok az intézményben a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű tanuló: volt egy olyan osztálytársuk, aki a szó szoros értelmében egy hónapig ugyanabban a ruhában járt, ráadásul mosás nélkül, mert erre sem volt otthon lehetősége.

A kemény helyzetek néha nagy ötleteket szülnek, és a Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium öt diákja élt egy adódó lehetőséggel. Fenntarthatóság és közösségépítés témákban valósíthattak meg példaértékű kezdeményezéseket azok a szakképzésben tanuló fiatalok, akik részt vettek az UNICEF Magyarország Rajtad áll a jövőd! programjának döntőjén.

A gyulai ProjectC csapat lett az egyik győztes. A tagjai, Ábrahám Barbara, Deli Dávid, Fábián Bence, Farkas Gergő és Szegvári Bence – a nyári szünet miatt hármukkal tudtunk találkozni személyesen – például azt tapasztalták az iskolájukban, hogy sok diáknak nincs megfelelő ruhája, emiatt gyakran piszkálják és kiközösítik őket. Úgy határoztak, ruhák adományozásával és javításával segítenek nehéz sorsú társaiknak.

Nagyon sok ilyen helyzetben lévő diák van, és azzal is tisztában vannak, hogy nem az érintettek tehetnek róla, hogy ilyen körülmények között élnek, tették hozzá lapunk kérdésére a csapat tagjai.

Járt érte az ötös is

– Ötleteltünk, hogyan lehetne az ilyen helyzeteket kezelni, jobbá tenni. Készítettünk egy felmérést. A tanulók 26 százaléka öltözködés szempontjából rászorulónak tartja önmagát – fűzte hozzá az iskola pedagógusa, a csapat koordinátora, Fésüs Tímea.

A Rajtad áll a jövőd! diákverseny országos döntőjéig hosszú volt az út, többször kellett Budapestre utazni, ismertetni az ötletüket. A világszervezet által nekik megítélt 300 ezer forintot márciusig költhették el, ebből lett varrógép, tükrök, alapanyagok, textilfesték. A döntőben elért győzelmükért ugyanekkora összeget ítéltek meg nekik, többek között a termet fogják tovább díszíteni. Azt a termet, hangsúlyozták, amit az iskola örömmel bocsátott a rendelkezésükre, de kaptak az intézménytől szekrényeket, meg laptopot, amin az adminisztrációt vezethetik. Az iskola egyébként minden tekintetben teljesen nyitott az ötletükre, és sokféleképpen, így osztályzatokkal is támogatja a lelkesedésüket. A nagy nyilvánosság előtt előadott projektismertetés kommunikációnak számít, járt érte az ötös magyarból. Mivel a projekt egyik középpontjában a ruha újrahasznosítása áll, és ez környezetvédelmi szempontból jelentős, természetismeretből kaptak ugyanilyen érdemjegyet. A rengeteg pluszmunkáért cserébe nekik már az 50 órás közösségi szolgálat teljesítése is rendben van.

Ragadós a jó példa

A kezdeményezésnek híre ment az iskolában, diákok és tanárok is adhatnak be ruhát, a fiatalok szortírozzák, átnézik, méret szerint csoportosítják. Aki szeretne belőle, megy, és választ. Ha javítani vagy átméretezni kell egy holmit, azt Gergő megoldja. A munka könnyítése érdekében a következő pénzügyi tervbe egy overlock vagy interlock varrógépet is beleírtak, az szépen eldolgozza majd a szegélyeket. Tapasztalataik szerint nagyon jó helyre kerülnek az öltözetek. A gyakorlatban szerzett kisebb nehézségeket meg átgondolják, újabb ötleteket merítenek belőlük, mint például azt, amikor együtt jött le egy 8-10 fős csapat is, de szinte lebeszélték egymást arról, hogy akár csak hozzá is nyúljanak a holmikhoz. Szóval más módszert kell majd kitalálni az ilyen helyzetekre, magyarázták.

Volt egy projektnapjuk, melyhez bárki csatlakozhatott. Mindenki magának festhette, díszíthette a pólóját, és haza is vihette, de aki úgy gondolta, felajánlhatta a közösbe, hogy másnak szerezzen vele örömet. A csapat megmozgatta szinte az egész iskolát.

Szerveztek divatbemutatót, ahol ötleteket adtak egymásnak olyan ügyekben, hogy mondjuk egy nadrágot hányféleképpen lehet variálni más és más felsővel. A munkájuk ismert szakemberek érdeklődését is felkeltette. Járt az iskolában elő­adást tartani Kovács Yurkov Orsolya stylist a kapszulagardrób-szemléletről. Ennek az a lényege, hogy felhalmozás helyett kevés, de jó minőségű és egymással jól kombinálható viseletünk legyen. Tombolahúzásra divattervezőktől kaptak tárgyakat: a Medence Bag (ők kidobásra szánt reklámponyvát és maradék anyagokat alakítanak át egyedi táskákká) és Ferencz Borbála ékszer- és divattervező, az upcycling, azaz az értéknövelő újrahasznosítás ismert hazai képviselője ajánlott fel saját termékeket.

Már most gondolnak az utódlásra

Tímea nagyon büszke a gyerekekre, mert örömmel áldoznak a szabadidejükből, vállalják az egész napos utazásokat, az iskolai munkán túli tennivalókat. Minden a fiatalok ötlete, ő csak koordinálja, hangsúlyozta többször is. A csapat tagjai kinyíltak, bátrabbak lettek nyilvánosság előtt, megváltozott a szemléletük, ez bármikor jól jöhet majd nekik az életben. A segítségnyújtás jó érzéseket kelt bennük, mondták a fiatalok, és remélik, mások is átveszik az attitűdöt. A bántalmazást látják néha saját szemükkel. Nem is azt szólják meg, ha nem divatos egy holmi, hanem azt, ha agyonhasznált vagy koszos. Bár határozottan állítják, hogy nagyon sokat csökkent az iskolában a csúfolódás, amióta létezik a projekt. Áprilisban indult be igazán a tevékenységük, hetente legalább tíz diák betér hozzájuk, így eddig körülbelül 40-50 társuknak tudtak segíteni.

Egyszerre több holmit el lehet vinni. Sőt, olyan is előfordult, hogy nem szorult volna rá az adományra egy lány, de megtetszett neki egy darab, cserébe viszont kettőt hozott. Ekkor a segítségnyújtás helyett a környezetvédelmi szempont kapott nagyobb hangsúlyt, hiszen nem boltban vette meg azt adott cuccot. Most voltak 10. osztályosak, mire leérettségiznek, szeretnék kinevelni az utódaikat, akik továbbviszik a kezdeményezést. Mivel a csapat a remek eredménynek köszönhetően továbbjutott a nemzetközi döntőbe, már elkezdődött a felkészülés. Többek között azt szeretnék kidolgozni, hogyan tudnák más iskoláknak továbbadni a módszert.

Rendszerszintű fejlesztés kelleneAz UNICEF Rajtad áll a jövőd! programjának célja, hogy a fiatalokat aktív közösségi szereplőként erősítse meg, lehetőséget adva számukra, hogy helyi problémákra keressenek megoldásokat, és saját közösségeik aktív alakítóivá váljanak. A kezdeményezés négy alappillére a lelki egészség, a gyermekjogok, a környezetvédelem és az oktatás. 2022 óta közel 700 diák vett részt a program problémafeltáró workshopjain, amelyeken több mint 3500 fejlesztési ötletet és javaslatot fogalmaztak meg. A fiatalok által azonosított problémák és javaslatok egyértelműen rámutatnak arra, hogy az oktatási rendszer fejlesztése átfogó és rendszerszintű megközelítést igényel. Az alapvető szükségletek, például a megfelelő infrastruktúra, higiénia és eszközök biztosítása elengedhetetlen az oktatási és szakmai fejlődéshez, azonban számos intézményben mindennaposak az ebből fakadó hiányosságok, problémák.

A legjobbak között is a legkiemelkedőbbekA döntőben elért eredményüknek köszönhetően a gyulaiak mellett a paksi Tolna Vármegyei SZC I. István Szakképző Iskola csapata is képviselheti Magyarországot az UNICEF nemzetközi találkozóján. A Békéscsabai SZC Kós Károly Technikum és Szakképző Iskola diákjainak csapata különdíjban részesült.