Karhatalmi erővel felszámolták a Párbeszéd váci installációját, mert a rendőrök állítólag túl sok bejelentést kaptak miatta

felszámolás;rendőrség;Vác;installáció;Párbeszéd-Zöldek;

2025-06-21 05:30:00 CEST

Minden engedéllyel rendelkeztek, többször is ellenőrizték őket, mindent rendben találtak, de Kéthly Anna, Raoul Wallenberg vagy éppen a Tienanmen téri tank előtt álló férfi képe nagyon zavart valakit.

A Pride előtt már gyakorlatozik a hatalom: a helyi rendőrök, közterület-felügyeletes kollégáik társaságában, betiltották a Merj önmagad lenni! elnevezésű kiállításunk váci kitelepülését – közölte pénteki Facebook-posztjában a Párbeszéd–Zöldek.

Nem tudják pontosan, mi lehetett a gond az installációval, hiszen többek közt Kéthly Anna, Raoul Wallenberg vagy éppen a Tienanmen téri tank előtt álló férfi képe is megjelent az egyik plakáton – valamint Barabás Richárd társelnök egy szivárványos motívum mellett, amelyen azt hirdette, hogy mindenki merjen önmaga lenni.

Az ellenzéki párt szerint ez lehetett a betiltás oka. Nyomatékosították, hogy minden engedéllyel rendelkeztek, többször is ellenőrizték őket, és mindent rendben találtak, ám „felülről” megérkezett az utasítás, hogy fel kell számolni a kiállítást. „Hogy kitől jöhetett a felszólítás Rétvári Bence országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes, a politikai kereszténydemokrácia gyűlöletkeltésben utazó vezetőjének körzetében? Még csak ötletünk sincs” – tették fel nyilvánvaló gúnnyal kérdést.

Állításuk szerint a rendőrök is szabadkoztak, csak hát annyi bejelentés érkezett, hogy muszáj volt lépniük. „Mintha Glücklich Vilmát és Barabás Richárdot hirtelen egyszerre azonosítaná Darth Vaderként a Harcosok klubjának váci és parlamenti ága. Persze értjük. Végül is március 15-én nagytakarítást hirdetett a poloskázó miniszterelnök” – jegyezték meg.

A pártnak azonban két rossz híre is van: az egyik, hogy folytatják a kiállítást, a másik pedig, hogy Pride is lesz, amin Barabás Richárd is részt vesz.