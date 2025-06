Nem feltételezi az Orbán-kormány, hogy az emberek csalni akarnának a Voks2025 kitöltésekor

Ukrajna;szavazás;Voks2025;

2025-06-20 22:09:00 CEST

Az rejtély, ki és mikor fogja az eredményeket bemutatni.

„A kormányzat tisztelettel fordul a magyar emberek felé. Mi nem azt feltételezzük, hogy csalni akarnának, hanem azt, hogy élni kívánnak a véleménynyilvánítás lehetőségével egy nagy horderejű kérdésben” - közölte a hvg.hu érdeklődésére a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

A portál azt szerette volna a kabinettől megtudni, mikor jelentik be az eredményt. Az online szavazás bevezetését a kabinet azzal indokolta, hogy több mint 20 ezer panasz érkezett „elveszett vagy ellopott” szavazólapok miatt.

Álláspontjuk szerint a postán kiküldött íveknél a visszaélések megelőzését az szolgálja, hogy a szavazólapokat biztonsági papírra nyomtatták, ráadásul az eddig beérkezett voksok 90 százaléka papíralapú, ezért ezek a döntés eredményére nézve teljes súllyal számítanak. Arra hivatkozva, hogy a szavazás még nem zárult le, további részleteket nem közöltek. Azt írták: „A szavazás lezárását követően az eddigi gyakorlatnak megfelelően az információkat közzétesszük”.

Orbán Viktor még március elején jelentette be, hogy a magyarok véleményét is kikérik Ukrajna uniós csatlakozásáról, majd közvetlenül március 15. előtt bemutatták, hogyan fog kinézni a kérdőív, és mindezt egy intenzív plakátkampánnyal is támogatták, továbbá voltak, akik – például az Építési és Közlekedési Minisztérium munkatársai vagy katonák – külön felhívást kaptak, hogy ne felejtsenek el szavazni.