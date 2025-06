Navracsics Tibornak a felesége kommentben szólt, hogy már nem méltó a keresztény értékek hiteles képviseletére

KDNP;Navracsics Tibor;kereszténység;kereszténydemokraták;

2025-06-21 16:24:00 CEST

Belső családi feszültségek törtek felszínre a kommentszekcióban.

„Őszintén szeretnénk, ha újra méltóvá válhatnál arra, hogy a keresztény értékek hiteles képviselőjeként vehess részt a közéletben. Ezen az úton a gyerekek is, és én is nagy szeretettel fogunk támogatni” - ezt Navracsics Tibor felesége, Navracsicsné Prevoz Anikó kommente a tárcavezető Facebook-bejegyzése alá.

Navracsicsné Prevoz Anikó arra is utalt, hogy korábban is kommentelt már a miniszter bejegyzése alá, de azt a hozzászólását eltüntették, ennek tartalmát ismételte most meg. „Továbbra is meggyőződésem, hogy a kereszténységet, a kereszténydemokrácia eszméjét nem szabad eszközként használni, és visszaélni vele” - vélekedett a közigazgatási és területfejlesztési miniszter felesége.

A bejegyzésben egyébként Navracsics Tibor a KDNP tatai konferenciájáról számolt be, ahol KDNP-s polgármesterekkel beszélgettek az önkormányzatokat érintő legfontosabb kérdésekről, az elnökségi ülés után. „Tanácsokat, ötleteket kaptunk, javaslatokat adtunk, de ami a legfontosabb: párbeszédet folytattunk!” - írta.

A Telex megkereste a témában Navracsics Tibort és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumot is, a tárca azonban csak annyit közölt, hogy a portál kérdései magánügyeket érintenek, amelyekre a közigazgatási és területfejlesztési miniszter nem reagál.

A tárcavezető 2023-ban költözött külön feleségétől, akivel 2006 óta házasok. Két gyermekük van. Navracsicsné Prevoz Anikó egyébként korábban szintén a Fidesznél, majd a Fidesz-közeli Nézőpont Intézetnél dolgozott. Navracsics Tibor a Fidesz Európai Néppártból (EPP) való kilépése után lépett át a KDNP-be. Azóta a kisebbik kormánypárt és az egyedüli EP-képviselője, Hölvényi György is kilépett a konzervatív pártcsaládból, illetve az EPP európai parlamenti frakciójából, mégpedig akkor, amikor a Tisza Pártot felvették.