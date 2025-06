Orbán Viktor összehívta a Védelmi Tanácsot, miután a békepárti Donald Trump Iránt bombázta

Irán;Orbán Viktor;Donald Trump;Védelmi Tanács;

2025-06-22 14:58:00 CEST

A miniszterelnök szerint az izraeli-iráni háború hatásai el fogják érni Európát: tüntetésekre és növekvő terrorfenyegetettségre kell készülni. Szijjártó Péter konzuli regisztrációra szólította fel a Közel-Keleten tartózkodó magyarokat.

A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt összehívtam a Védelmi Tanács ülését – közölte egy vasárnap délutáni Facebook-posztjában a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint az izraeli-iráni háború hatásai el fogják érni Európát: tüntetésekre és növekvő terrorfenyegetettségre kell készülni. Szerinte Magyarország kedvezőbb helyzetben van, mert nem engedte, hogy bevándorló-országgá váljon. A szükséges lépéseket megtesszük, hogy továbbra is garantáljuk Magyarország békéjét és biztonságát – zárul a kormányfő rövid bejegyzése.

A miniszterelnök nagyvonalúan az „eszkalálódás” szót használta a bejegyzésben, és egy szóval sem említette meg, hogy ez annak a Donald Trumpnak köszönhető, akiről megválasztása előtt valóságos ódákat zengett. Mint egy 2024-es nyilatkozatában kifejtette, Donald Trump elnöksége alatt béke volt a Közel-Keleten és béke volt Ukrajnában is. „Ma sem lenne háború, ha még mindig ő lenne az Egyesült Államok elnöke.” „Nekünk, magyaroknak meg az a dolgunk, hogy valljuk be őszintén, jobb lenne a világnak és jobb lenne Magyarországnak is, ha Donald Trump elnök úr visszatérne” – hangsúlyozta Orbán Viktor. Pár hónapja pedig azt írta, az erős vezetők békét csinálnak, a gyengék pedig háborút. Eközben Donald Trump többször is azt hangoztatta, hogy akár egy nap alatt is képes véget vetni az orosz-ukrán háborúnak.

Eközben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter konzuli regisztrációra szólította fel a Közel-Keleten tartózkodó magyarokat. „A közel-keleti háborús helyzet egyre súlyosbodik, ezért tisztelettel, de határozottan arra kérek minden Közel-Keleten és az Öböl-térségben tartózkodó magyar állampolgárt, hogy regisztráljon a konzuli védelemre!” – írta a politikus a Facebook-oldalán. Regisztrálni ezen az oldalon lehet.