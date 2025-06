Szétlőttek az oroszok egy iskolát Odessza megyében, itt legkevesebb ketten haltak meg

Ukrajna;iskola;pusztítás;civil áldozatok;Odessza;orosz légicsapás;orosz-ukrán háború;

2025-06-23 17:05:00 CEST

A kijevi térséget ért, már kilenc halálos áldozatot követelő pusztítás mellett a Fekete-tengerhez közeli, Dnyeszter-torkolata melletti térséget sem kímélte az agresszor.

Teljesen őrült csapást mértek az oroszok egy líceumra Bilhorod-Dnyisztrovszkij városában, nem messze Odesszától – posztolta hétfő délután Volodimir Zelenszkij uktán elnök a Facebookon. Beszámolója szerint Odessza megyére, a Fekete-tengerhez és a Dnyeszter torkolatához közeli térségre ballisztikus rakétát lőttek ki. Szerencsére az oktatási intézményben nem voltak gyerekek, mert már tart a nyári szünet, de legkevesebb ketten meghaltak. A mentés folyamatban van, és elképzelhető, hogy a törmelékek alól további civil áldozatok kerülnek elő.

Az államfő szerint Moszkva szánt szándékkal lövi a civileket, a polgári létesítményeket, iskolákat, kórházakat, lakóépületeket, és folyamatosan bizonyítja, hogy a háborúnak saját akaratából nem fog véget vetni. – Valódi, fájdalmas nyomás és szankciók kellenek Oroszország ellen, mielőtt Európa más országaira is lecsapnak – foglalta össze Ukrajna elnöke a sürgető teendőket.

A The Kyiv Independent értesülése szerint az iskola elleni támadásban 12-en meg is sérültek. Oleh Kiper Odessza megyei kormányzó szerint a tanári kar tagjai közül többen a romok alatt rekedtek. – A sebesültek közül három súlyos állapotban van, míg a többieket – köztük két tinédzsert – közepesen súlyos sérülésekkel ápolnak – tette hozzá. A légierő arról számolt be, hogy a csapás előtt röviddel két nagy sebességű ballisztikus rakéta útját tudták követni. A lap felidézte, hogy nemzetközi humanitárius jog értelmében tilos a polgári infrastruktúra, így az iskolák szándékos támadása, ami háborús bűncselekménynek minősülhet, de Oroszország ezt már csaknem három és fél éve megteszi. A kijevi térség ellen hétfőre virradóra indított indított tömeges rakéta- és dróntámadás halálos áldozatainak a száma már elérte a kilencet, és eddig 33 sérültet – köztük négy gyermeket – tartanak nyilván.