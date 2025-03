Odessza lakónegyedére lőttek ki ballisztikus rakétát az oroszok, legalább tízen meghaltak

Helyi jelentések szerint találat ért lakóházat, irodaházhat és egyetemi épületet is, eddig 44 sebesültről tudnak. Szumi régióból is hasonló csapásról számoltak be, ott 11 ember meghalt és 89 sérült meg.