Dehogy adom hozzá a pótlékot!

Takács Péter;Kulja András;

2025-06-23 19:44:00 CEST

Ön egyetlen egy dolgot felejt el, hogy önnel szemben én dolgoztam orvosként betegágy mellett a magyar egészségügyben. És nap mint nap láttam azt, hogy hogyan romlanak el az eszközök, és hogyan kell várni heteket, hónapokat, hogy megjavítsanak egy eszközt. És azt is láttam, hogy amikor nyáron nem tudják kiállítani az ügyeleti sort, vagy éppen nincs elég ápoló az osztályra, akkor gyorsan felújítást hirdetnek, bezárják az osztályt egy vagy két hónapra, ingathatja a fejét, de aki az egészségügyben dolgozik, az tudja, hogy ez egy rendszeresen bevett szokás - vágott vissza Kulja András. Hozzátette, abban a statisztikában egyébként 25 százalékban humánerőforráshiány miatt történt a szüneteltetés, és ön hívhatja ezt szüneteltetésnek, de hogyha 2020 óta szünetel valami, akkor az működik? Működik ez? Ön látja, hogy hogyan hagyják ott folyamatosan az egészségügyi rendszert az egészségügyi dolgozók? - sorolta kérdéseit.

Majd a következő párbeszéd zajlott le:

- Ön belegondol abba, hogy hogyan tudnak megélni a bérükből az egészségügyi dolgozók?

- Ezzel kezdtünk el orvosi és szakdolgozói béremelésben és képviselői, és ezt ön is tudja.

- Tudja, hogy mennyi egy kezdő ápolónak a nettó bére?

- Bruttó 406 ezerrel kezdődik most az alapbértábla egy végzettség nélküli szakápolónak, és mindenki másé magasabb.

- Én megnéztem a honlapon, alacsonyabb számok voltak.

- Kizárt dolog.

- Egy kezdő ápoló 250 ezer forintot visz haza. Ön nagyon ügyesen zsonglőrködik a számokkal, hozzáadja a pótlékot.

- Nem adom hozzá a pótlékot.

- Dehogynem.

Kulja András azzal folytatta, tudja-e Takács Péter, hogy egy ápolónak másod-, harmadállást kell vállalnia, hogy el tudja látni a gyermekét, hogy tudjon neki iskolatáskát venni. Ezt követően arra terelődött a szó, hogy Takács Péter nem vitte el a képzésnek, Kulja Andrásnak pedig nincsen meg a szakvizsgája. – Kedves képviselő úr, ne csúsztasson. Én fel akartam menteni önt ebben a kérdésben, mivel talán teljesen egyértelmű, hogy egy ágazatvezetéshez nem egy orvosi szakvizsga az, ami a legfontosabb lehet, hiszen számos olyan országban, ahol még csak mondom, nem is orvos végzettségű az egészségügyért felelős miniszter. Ön ezt nem teszi meg, ön jön ezzel a szakvizsga kérdéssel, ha én most urológus szakorvos lennék, jobban értenék a mentéshez vagy az egészségügyi finanszírozáshoz, nem hiszem. Önnek viszont semmilyen vezetői tapasztalata nincs, sőt, hogyha jövő májusig nem fejezi be a szakképzését, akkor még azt az ösztöndíjat is vissza kell fizetnie, amit a rezidensképzés alatt fölvett - fogalmazott Takács Péter.