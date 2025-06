Minek fizetjük?

egészségügy;

2025-06-23 20:22:00 CEST

Kezdődik az utolsó blokk, amely a várólistákról és a magánegészségügyről szól. Nagyon sok embernek a közös érzése, hogy minek társadalombiztosítást fizetni, ha nem lát el senkit, és úgyis menni kell a magánegészségügybe – vezette fel ezt Rónai Egon.

Takács Péter a válaszában kitért a várólistákra is, emlékeztetve, hogy a várakozási idő a Covid-19 után szerte Európában hosszabbra nyúlt. nyúlt. Azelőtt, hogy 2013-ban bevezették volna a várólistákat, Magyarországon 88 ezer ember szerepelt kockás füzetekben, jelenleg 45 ezer ember neve szerepel várólistákon, 27 ezren várnak 60 napnál hosszabb időn át a műtétjükre. Hatvan napnál három műtéttípus esetében hosszabb az átlagos várakozási idő, ez a térprotézis, a csípőprotézis és a kiterjesztett gerincstabilizálás.

Takács Péter jelezte, hogy helyi eltérések lehetnek. Van olyan kórház, ami kapacitással nem bírta, ezért azt csináltuk, hogy kinyitottuk annak a lehetőségét, hogy az ember hol veszi igénybe az ellátást, nem csak a területileg illetékes kórháznál lehet igénybe venni, hanem átkérheti magát másik kórház várólistájára a beteg, több mint 4000 honfitársunk élt is már ezzel a lehetőséggel, én biztatok mindenkit, hogy nézze meg a NEAK honlapján. Azt pedig, hogy irreálisan hosszú várakozási időt ajánl ki egy orvos a betegnek, azt én arra biztatok mindenkit, hogy kétkedéssel fogadja - fogalmazott. Kitért arra is, hogy van olyan is, hogy kapacitás hiányában nem tud időben sorra kerülni, de ne a honlapján le lehet ellenőrizni, hogy mennyi az átlagos műtőasztalra kerülési idő a várólistára vételtől. A magánellátás aránya Magyarországon járóbeteg ellátásban 13-15%, nőgyógyászatban, laborban magasabb, más szakmában egy kicsit alacsonyabb, fekvőbeteg ellátásban pedig egynapos sebészetet is beleértve 2% körül van. Ez mindenhol az uniós átlag alatt van. Sőt, hogyha kivesszük az egynapos sebészetet, akkor tulajdonképpen az összes fekvőbeteg eset fél százalékát végzi csak a magánellátás. Tehát azt mondani, hogy a magánellátás óriási volumenben szerepelne a magyar egészségügyi ellátórendszerben, az nem állja meg a helyét - zárta Takács Péter a gondolatsort.