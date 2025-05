Hamarosan ismét változhat a várólista-protokoll

egészségügy;ortopédia;várólisták;csípőprotézis-műtét;traumatológia;Podcast;

2025-05-14 05:45:00 CEST

Az új várólista protokoll módosítását fogja kérni az eredeti ajánlást készítő szakmai testület – erről beszélt professzor Szendrői Miklós, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Ortopédia Tagozatának vezetője a Népszava Szike podcastjának legfrissebb epizódjában.

A szakember azt is hozzátette: a kért korrekcióknak már része lesz a másik érintett tagozat, a traumatológiai ajánlása, valamint néhány momentum a Magyar Orvosi Kamara kritikus hangú állásfoglalásából is.

Az új protokoll szövegét a megjelenése után számos kritika érte, köztük, hogy a betegek egy részét – mások mellett például a túlsúlyosakat, vagy az együttműködésre képteleneket, az „elégtelen szociális helyzetűeket” – eleve kizárják a műtét lehetőségéből. Hegedűs Zsolt ortopéd főorvos, csípő- és térd specialista, a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának korábbi elnöke összeállította azokat a szakmai és etikai alapelveket, amelyeknek egy modern, európai szintű csípő-és térdprotézis várólista-protokollban meg kell jelenniük.

Ahhoz, hogy megértsük, mi fán terem a várólista-protokoll érdemes tisztázni, hogy a gyógyítók munkáját szakmai szabályok keretezik: a gyógyítási protokoll az orvostudomány aktuális álláspontját rögzíti, a finanszírozási protokoll a költségvetés finanszírozási hajlandóságáról beszél, a várólista protokoll pedig egyes műtéteknél az ellátás sorrendjét szabályozza.

Ez utóbbi vadonatúj, előzmény nélküli szabályozás és a csípő- és térdprotézis műtétekhez való hozzájutást igyekszik a beavatkozás várható eredményességéhez kötni akár sürgősségtől független egyéb szempontokat például a túlsúlyt és szociális körülményeket is figyelembe vesz.

Szendrői Miklós az adásban egyebek mellett elmondta: a várólista protokoll szabályozása rugalmasabb, mint a korábbi gyakorlat, amikor a tervezett műtéteket a jelentkezés sorrendjében kellett elvégezni. „Sokszor látjuk azt, hogy a hosszú várakozás alatt a beteg állapota romlik, tolószékbe kerül, elviselhetetlen lesz a fájdalma, most már ezeket a betegeket előrébb lehet venni a várólistán " – mondta. Hozzátette: „A túlsúlyos betegek sem kerülnek le a várólistáról, azt javasoljuk nekik, hogy próbáljanak meg lefogyni, és bizonyos idő után visszahívjuk őket, megnézzük, milyen az általános állapotuk. Ha visszajön valaki fél év múlva, hogy nem tud lefogyni, de közben meggyógyult a lábszárfekélye, jó általános állapotban van, akkor igenis megoperáljuk, akkor is, ha a testsúlya változatlan.”

A beszélgetésben azt is felidéztük, hogy az új szabályozás megjelenése után Bálint Lehel, aki maga is részt vett az új protokoll megfogalmazásában, saját magánrendelését ajánlotta a protézisműtétekből kiszoruló túlsúlyos betegeknek. Erre akkor Takács Péter államtitkár egy közösségi posztban azonnal reagált, azt írta: „Ha Bálint Lehelről bebizonyosodik, hogy valóban tőle származik a bejegyzés, úgy az volt az utolsó napja a tagozat tagjaként.” Bálint Lehel lapunknak nyilatkozva elismerte, hogy valóban az ő bejegyzése, így Szendrői Miklóstól most megkérdeztük: Bálint Lehel tagja-e még a szakmai tagozatnak. A professzor válaszát megtudhatják az adásból.