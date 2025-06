Nagy Márton bejelentette, fellebbeznek a fővárostól inkasszált 10,2 milliárd forint visszautalása ellen

fővárosi önkormányzat;visszafizetés;fellebbezés;Magyar Államkincstár;inkasszó;Fővárosi Törvényszék;Nagy Márton;szolidaritási hozzájárulás;

2025-06-24 16:10:00 CEST

A Nemzetgazdasági Minisztérium legfőbb érve, hogy a kötelezettségeket mindenkinek be kell fizetnie.

Fellebbezünk! Az adókat és a szolidaritási hozzájárulást is mindenkinek be kell fizetnie! Budapestet – az ország leggazdagabb önkormányzatát – nem a kistelepüléseket támogató szolidaritási hozzájárulás, hanem a felelőtlen gazdálkodás, a Karácsony-Tisza koalíció vitte csődbe. Ha volt pénz Rákosrendező megvételére, akkor legyen a kötelezettségek megfizetésére is – posztolta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, hogy tárcája nem fogadja el a Fővárosi Törvényszék döntését, amellyel jogvédelmet biztosított a fővárosi önkormányzatnak a Magyar Államkincstár (MÁK) 10,2 milliárd forintos inkasszójával szemben, és a pénzt kamatostul visszautaltatta Budapest számlájára.

A tárcavezető szerint ugyanis a főváros helyi iparűzési adóbevétele 2019 óta 164 milliárd forintról közel kétszeresére, 322 milliárd forintra emelkedett, miközben nőtt az állami működési támogatás. – Szolidaritási hozzájárulással együtt is 93 milliárd forinttal több van Budapest zsebében – állapította meg.

A Nemzetgazdasági Minisztérium négy pontban foglalta össze, hogy miért adnak be fellebbezést a Fővárosi Törvényszék nem jogerős határozatával szemben:

A beszedési megbízás nem minősül közigazgatási cselekménynek, a nettó finanszírozás keretében érvényesített beszedési megbízás nem közigazgatási cselekmény, hanem pénzügyi-technikai elszámolási eszköz.

A döntés szembemegy a Fővárosi Ítélőtábla korábbi végzéseivel, melyek egyértelműen kimondják, hogy az azonnali jogvédelem nem szolgálhat átmeneti fizetési könnyítést.

A Főváros előre tudhatta és tervezhette volna a szolidaritási hozzájárulás teljesítését, de ennek ellenére olyan költségvetést fogadott el, amely nem biztosította ennek fedezetét.

A Törvényszék teljes egészében elrendelte a beszedett összeg visszautalását, holott az nem kizárólag a szolidaritási hozzájárulást tartalmazta.

– Kiállunk amellett, hogy a kötelezettségeket mindenkinek be kell fizetnie – szögezte le Nagy Márton.

Az ügy ismert. Karácsony Gergely főpolgármester azonnali jogvédelmet az inkasszótól, miután a Kúria a főváros költségvetésének a megváltoztatására kötelezte a budapesti vezetést. Korábban a főpolgármester és Kiss Ambrus a Főpolgármesteri Hivatal is jelezte, hogy Budapest nem akar befizetni 50 milliárd – vagyis összesen 89 milliárd forint – szolidaritási hozzájárulást a költségvetésbe, mert ez veszélyeztetné a főváros működését.

Ezt a Kúrián Sára Botond főispán megtámadta, a legfelsőbb bírói fórum pedig a fideszes politikusnak adott igazat. Ezután kért jogvédelmet bírósági úton a főpolgármester, de a döntést meg sem várva a MÁK leemelt 10,2 milliárd forintot a fővárosi önkormányzat számlájáról.