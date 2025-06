Tisza Párt: 35 fok van operációk közben a Jahn Ferenc Kórház felújított műtőiben

klíma;hőség;Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház;Tisza Párt;Kulja András;

2025-06-25 14:59:00 CEST

Legutóbb egy hete szabadult el a hőség az egészségügyi intézményben.

„Megint 35 fokban operálnak a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház „felújított” műtőiben! Ez már nem csak betegek életét veszélyezteti, hanem a műtőben dolgozók egészségét is” – írta szerda délutáni Facebook-posztjában a Tisza Párt európai parlamenti képviselője. Kulja András megjegyezte, hogy – mint ahogy Szentesen is látták – a műtőkben sokszor 70 év fölötti sebészek és szakdolgozók is dolgoznak. A nagy meleg nemcsak őket terheli: a kiszáradás, a túlhevülés rosszulléthez, infarktushoz vezethet, és a műhibák esélyét is drámaian növeli.

Kitért arra is, hogy az egészségügyi államtitkár pár napja az ATV-ben lezajlott vitán azt mondta, csak átmeneti leállások vannak, a média felnagyítja azokat.

A vitát követően – állította – rengeteg támogató levelet kaptak egészségügyi dolgozóktól, műtőkben dolgozó kollégáktól, akik hálájukat fejezték ki, amiért végre valaki a hangjukon szólt, és sokan írnak arról, mit tapasztalnak nap mint nap. Államtitkár úr, a vitában ön magabiztosan állította az ellenkezőjét, de elfelejtette, hogy a műsort nemcsak a harcosok klubja, hanem valódi emberek, betegek és egészségügyi dolgozók is nézik, akik pontosan tudják, kinek volt igaza – fogalmazott az ellenzéki politikus.

Szerinte a kormány annyit költ egy ember egészségére, mint az uniós átlag, miközben kinevelték a leggazdagabb oligarchákat. „Az emberek már látják, mi az igazság, és egy új, emberséges, betegközpontú egészségügyet és Magyarországot szeretnének!” – zárta sorait Kulja András. Az intézményben legutóbb egy hete romlottak el a berendezések.

