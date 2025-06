Karácsony Gergely: Lehet, hogy a következő közgyűlésre meghívom a budapestieket is

Fidesz;Budapest;Karácsony Gergely;Fővárosi Közgyűlés;Tisza Párt;

2025-06-25 14:21:00 CEST

Szerinte a képviselők nekik tartoznak felelősséggel. Mind a Tisza Pártot, mind a Fideszt bírálta a városvezető.

Magyar ember az űrben, magyar politika a mélyben. Ilyesmi a ma esszenciája – írta szerdai Facebook-bejegyzésében a főpolgármester.

Mint korábban megírtuk, elmaradt a Fővárosi Közgyűlés mai ülése a Tisza Párt és a Fidesz távolmaradása miatt.

Karácsony Gergely szerint sorsdöntő kérdések szerepeltek a mai Fővárosi Közgyűlés napirendjén, amelyek döntően befolyásolják a közszolgáltatásokat, a város működőképességét illetve annak a 27 ezer embernek az életét, akik az önkormányzatnál, vagy a város valamelyik cégénél dolgoznak. Az ő életük, az ő sorsuk, az ő jövőjük. Ezért persze fontos, hogy menjen a busz, égjen a lámpa, legyen ivóvíz, és hogy összeszedjük a szemetet, de fontos az is, hogy nekünk, akik ezzel foglalkozunk, legyenek elveink, legyen hitünk, legyenek erkölcsi értékeink. Én abban hiszek, hogy ezek az elveink és értékeink a szabadságról, az elfogadásról, a sokszínűség nagyszerűségéről, egymás tiszteletéről, az emberi méltóság elidegeníthetetlen jogáról kell, hogy szóljanak – fejtegette.

Kitért arra is, hogy a Fővárosi Közgyűlésben a Tisza Párt döntéshozó helyzetben van. Ez az egyetlen olyan hely, ahol nem elég Facebook-posztokat írni, hanem felelősséget is kell vállalni, döntéseket kell hozni, érvelni, vitázni kell. Ez együtt jár azzal, hogy állni, bírni, tűrni kell a politikai vitákat, amelyek színvonalát nem csak ők határozzák meg, hanem az ellenfeleink is. Náluk kell jobbnak, felelősebbnek, intelligensebbnek lenni. Hozzájuk képest kell megmutatni a saját értékeinket és elveinket. Mert a demokrácia ilyen, és én ragaszkodom ahhoz, hogy a Fővárosi Közgyűlés a demokrácia szabályai szerint működjön – tette hozzá. A Fidesz sem maradt bírálat nélkül: szerinte „a csomagtartóból előbújó asszisztensek után a mai sorsdöntő közgyűlésre is papírmasé figurákkal és konfettiágyúkkal készültek. Mert ilyenek. Mert ennyit tudnak.”

A főpolgármester hangsúlyozta, ha ebben a hónapban nem hoznak meg bizonyos döntéseket, az több milliárd forintos kárt okoz a városnak, és Budapest finanszírozásának teljes ellehetetlenülésével fenyeget. Ezt ők pontosan tudják, mert elmondtuk nekik, ellenérveket eddig nem is hallottunk tőlük – utalt a Tisza Pártra és a Fideszre. „Én nem engedem, hogy a fővárosi politikai színvonaltalansága veszélyeztesse a város működését. Ezért a mai napon egyeztetek a Budapest-család dolgozóit képviselő szakszervezetekkel, hétfőre pedig újra összehívom a Fővárosi Közgyűlés ülését, hogy a sorsdöntő kérdésekről dönteni tudjunk. Felelősséggel. Budapestért. Még az is lehet, hogy erre az ülésre a budapestieket is elhívom, elvégre minden képviselőnek a felelősségével nekik kell elszámolnia” – zárta sorait Karácsony Gergely.