Lazítja az Orbán-kormány egyes fürdők vízcserére vonatkozó előírásait

2025-06-25 16:59:00 CEST

Pedig a közölt adatok szerint a fürdőknek és a turizmusnak amúgy sincs oka panaszra.

Bár a turizmus jól teljesít, a kormány lazít bizonyos, fürdőkre vonatkozó előírásokon - ezt a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium jelentette be egy, az MTI-hez eljuttatott közleményben. Ebben azt írják, hogy a kormányzat célja, hogy a GDP 13 százalékát előállító turizmus lendületét és versenyképességét hosszú távon tovább erősítse, és az ágazatban tevékenykedő vállalkozások terheit csökkentse.

„A turizmus meghatározó szegmensét jelentő hazai gyógyfürdők megerősítése érdekében a kormány módosítja a természetes gyógytényezőkről, közhasználatú fürdők létesítéséről és üzemeltetéséről szóló szabályozást, ezáltal célzottan csökkenti az ágazat terheit, és a hazai fürdők működési sajátosságaihoz igazodva rugalmasabb, korszerűbb szabályozást teremt” - közölte a tárca. A minisztérium felidézte, hogy a Magyar Fürdőszövetség adatai szerint a hazánkba érkező turisták 70-80 százaléka épp a gyógy- és termálvizes szolgáltatások miatt választja Magyarországot, s bár a főváros a legnépszerűbb célpont, a vidéki térségek is nagy népszerűségnek örvendenek a hazai és nemzetközi utazók körében.

A fővárosban működő gyógyfürdők 2024-ben történelmi bevételi rekordot döntöttek, és kiemelkedő látogatóforgalmat értek el, a vidéki fürdővárosok közül Hévíz, Zalakaros, Hajdúszoboszló és Bük fürdői összesen több mint hárommillió vendéget fogadtak - írták. Ennek ellenére a kormány szükségét érezte annak, hogy bizonyos előírásokon lazítson. A közlés szerint a turisztikai ágazat már 2024-ben is meghatározó szerepet játszott a gazdaságban, s arra számítanak, hogy a döntéssel ez tovább erősödhet, ugyanis az év első négy hónapjában összesen 4,6 millió vendég kapcsolódott ki Magyarországon, ami 11,1 százalékos növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest, míg a hazai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma elérte 10,7 milliót, ami 5,3 százalékkal haladja meg a 2024-es eredményeket. Ebben a turizmus meghatározó szegmensét jelentő hazai fürdőszektornak is jelentős szerepe volt - állapította meg Nagy Márton tárcája.

A közleményben kiemelték, hogy a kormányzat a fürdők működésének szabályozását az elmúlt években úgy újította meg, hogy az figyelemmel van a különféle típusú fürdők eltérő jellegzetességeire, az új jogszabály módosítás -, amely a Magyar Közlönyben már meg is jelent - ezt folytatja tovább, figyelembe véve a társadalmi egyeztetés során beérkezett javaslatokat is. A változások a bejelentés szerint „elősegítik a működési hatékonyság növelését, mérséklik az üzemeltetési költségeket, és támogatják az energiahatékonyságot is. A módosítás enyhíti a vízcserére vonatkozó előírásokat a forgatás alól mentesített medencék esetén”.

Mindemellett 2026 végéig meghosszabbítják a gyógyvizes medencék szűrő-forgató rendszer üzemeltetése alóli felmentési engedélyek felülvizsgálatának határidejét. Emellett rugalmasabb előírásokat fogalmaz meg a szálláshelyeken működő, csak a vendégek által használt fürdők számára, ismertette az NGM.