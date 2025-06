Donald Trump találkozott Volodimir Zelenszkijjel a NATO-csúcson, meglátja, tud-e még Patriotokat adni

NATO;Ukrajna;Egyesült Államok;NATO-főtitkár;Hága;Mark Rutte;Donald Trump;NATO-csúcs;légvédelmi rendszer;Volodimir Zelenszkij;

2025-06-25 21:39:00 CEST

Az amerikai elnök megvizsgálja annak lehetőségét, hogy kaphat-e Ukrajna amerikai légvédelmi rendszereket. Mark Rutte NATO-főtitkár szerint a észak-atlanti szövetség minden tagja elkötelezett amellett, hogy Ukrajna folytassa a honvédő háborúját az orosz agresszióval szemben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán az X-en közzétett bejegyzésében közölte, a hágai NATO-csúcstalálkozón „jó beszélgetést” folytatott amerikai kollégájával, Donald Trumppal.

Az ukrán elnök posztjában gratulált Donald Trumpnak közel-keleti művelet sikeréhez, szerinte az Egyesült Államok fellépése nemcsak az iráni nukleáris programot, hanem a dróngyártási képességeiket is jelentősen visszavetette. Az ukrán elnök továbbá jelezte, hogy Ukrajna készen áll amerikai légvédelmi rendszerek vásárlására, de a közös dróngyártás lehetősége is szóba került. Zelenszkij ezt követően tájékoztatta Trumpot az orosz-ukrán háborús helyzetről, majd megköszönte a találkozót. „Putyin biztosan nem nyer. (…) Köszönöm a találkozót és a támogatást. Hálás vagyok a népünkről mondott kedves szavakért is” – írta az ukrán elnök az X-en.

Az Ukrajinszka Pravda szerint a hágai NATO-csúcstalálkozó után, újságíró kérdésre válaszolva Donald Trump kijelentette: meg fogja vizsgálni, lehetséges-e Patriot légvédelmi rendszerek szállítása Ukrajnának, azonban hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak is szüksége van rájuk. Meglátjuk, hogy tudunk-e biztosítani nekik, nagyon nehéz beszerezni ezeket. Nekünk is szükségünk van rájuk, Izraelnek is szállítottunk, és nagyon hatékonyak – mondta.

Trump egyébként jelentős eredménynek nevezte a hágai NATO-csúcstalálkozón elért megállapodást arról, hogy a szövetség tagországai bruttó hazai termékük (GDP) legalább öt százalékára növelik védelmi kiadásaikat. Hozzátette, az iráni nukleáris létesítmények elleni amerikai csapások hosszú évekre visszavetették az ország képességét nukleáris fegyverek fejlesztésére.

A NATO-főtitkár szerint az egész katonai szövetség elkötelezett Ukrajna támogatásában

Az egész katonai szövetség – az Egyesült Államokat is beleértve – „teljes mértékben elkötelezett” amellett, hogy Ukrajna továbbra is harcoljon Oroszország inváziója ellen, annak érdekében, hogy ha békeegyezmény születik, az tartós legyen – nyilatkozta Mark Rutte NATO-főtitkár szerdán a Reuters hírügynökségnek a csúcstalálkozó végén.

Hozzátette, véleménye szerint a NATO-ban „senki sem naiv” Oroszországgal kapcsolatban, és az összes szövetséges tag „többé-kevésbé ugyanúgy értékeli” a Kremlt. Elmondta, hogy egyértelműen az a cél, hogy az európaiak nagyobb részben vállaljanak felelősséget az Ukrajnának nyújtott katonai segítségért. Rögzítette: az Egyesült Államok továbbra is „nagyon aktívan részt vesz a hírszerzési információk megosztásában, valamint gyakorlati katonai támogatásban”, beleértve a légvédelmi rendszerekkel kapcsolatos segítségnyújtást is.