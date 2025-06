Donald Trump kötelezettségvállalást várna el Irántól, hogy hagyjon fel a nukleáris programjával

Irán;Közel-Kelet;Egyesült Államok;Donald Trump;

2025-06-26 07:29:00 CEST

Az elnök szerint a teokratikus rezsim mindent szeretne jelenleg, csak nem éppen uránt dúsítani.

Az Egyesült Államok elnöke szerdán arról beszélt, hogy a jövő héten sorra kerülő tárgyalásokon valószínűleg elvárja majd Irántól, hogy elkötelezze magát nukleáris ambícióinak befejezése mellett – írja a Reuters.

Donald Trump az általa elrendelt amerikai légicsapásnak tulajdonította, hogy az Izrael és Teherán közötti háború gyors lezárása megvalósult. Elmondása szerint vasárnap óriási bunkerromboló bombákat vetett be, amellyel szinte teljesen megsemmisítették Irán nukleáris programját, az eredményt pedig az elnök szerint mindenki győzelemként értékelte. Ugyanakkor nem tulajdonított nagy jelentőséget az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség előzetes értékelésének, amely szerint Irán nukleáris fegyverprogramját mindössze néhány hónappal sikerült visszavetni.

Trump, aki szerdán a Hágában rendezett NATO-csúcson is részt vett, kifejtette: nem számít arra, hogy Irán újraindítaná nukleáris fegyverkezési törekvéseit. Közölte azt is, hogy a jövő héten tárgyalni fognak Iránnal, és lehet, hogy egy megállapodást is aláírnak. „Elárulom, most az utolsó dolog, amit akarnak, hogy bármiféle dúsítást végezzenek. Most gyógyulni, regenerálódni akarnak” – fogalmazott.

John Ratcliffe, az Egyesült Államok Központi Hírszerző Ügynökségének (CIA) igazgatója úgy nyilatkozott, hogy az amerikai légicsapások súlyos károkat okoztak Irán nukleáris programjában, de azt nem jelentette ki, hogy teljesen megsemmisítették volna azt. A hírszerzés megbízható bizonyítékok alapján megerősítette, hogy számos kulcsfontosságú iráni létesítmény megsemmisült, melyek újjáépítése évekbe telhet. Izrael nukleáris ügynöksége úgy véli, a támadások több évvel vetették vissza Irán nukleáris fegyverkezési képességeit, és ezt az álláspontot a Fehér Ház is osztotta, noha Trump hangsúlyozta, hogy nem kizárólag az izraeli hírszerzésre támaszkodik.

Az Egyesült Államok elnöke bízik abban, hogy Teherán diplomáciai megoldásra törekszik majd, ám nem közölt részleteket a következő heti tárgyalásokról, így azt sem, hogy hol és kik lesznek jelen. Arra az esetre, ha Irán mégis megpróbálná újjáépíteni nukleáris programját, Trump hangsúlyozta: „nem hagynánk, hogy ez megtörténjen. Úgy gondolom, valamilyen kapcsolatot fogunk kialakítani Iránnal, hogy rendezzük ezt a kérdést” – fűzte hozzá.