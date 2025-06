Gázolt a Tópart InterCity, akadozik a vonatközlekedés a dél-balatoni vonalon

MÁV;gázolás;InterCity;vonatközlekedés;vonatgázolás;vonatkésés;dél-balatoni vonal;

2025-06-26 12:49:00 CEST

A baleseti helyszínelés miatt hosszabb eljutási időkre, esetenként rövidebb szakaszon közlekedő vagy kimaradó vonatokra kell számítani a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa vonalon.

A Nagykanizsáról a Déli pályaudvarra tartó, Siófokról 9:05-kor továbbindult Tópart InterCity elgázolt egy embert Polgárdi-Tekerespuszta megállóhely ​közelében. A helyszínelés ideje alatt – várhatóan 11-12 óráig – szünetel a vonatközlekedés az érintett szakaszon – közölte csütörtök délelőtt a Mávinform a Facebook-oldalán.

Azt írták, a balesetben érintett IC utasait pótlóbusz szállítja Székesfehérvár felé. A baleseti helyszínelés miatt hosszabb eljutási időkre, esetenként rövidebb szakaszon közlekedő vagy kimaradó vonatokra kell számítani a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa vonalon. A menetrend csütörtökön kora délután állhat helyre.

A Mávinform hozzátette: „A vonatok helyett Székesfehérvár és Lepsény között közlekednek pótlóbuszok mindkét irányban. A buszok nem érintik Kiscséripuszta és Polgárdi-Tekerespuszta megállóhelyeket. Pótlóbusz közlekedik Lepsény és Csajág között is. Az északi parti járatokon is elfogadják a dél-balatoni vonalra érvényes jegyeket. A Budapest-Székesfehérvár-Tapolca vonal a feláras vonatokon is helyjegy váltása nélkül lehet utazni.”